搶搭iPhone 11熱潮！Airpods 2一日限時下殺　買到現省740元

▲看好iPhone 11商機，生活市集9/24當天推出AirPods 2一日限時下殺，帶動週邊商品買氣。（圖／生活市集提供）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果新機iPhone 11開賣後，各大電信與網購通路業者全力開戰搶換機潮，同時推出相關週邊搶搭這股熱潮，網購業者觀察，蘋果商品銷量單月暴增1.3倍，為持續拉升買氣，特別祭出人氣搶手的Airpods 2一日限時下殺86折。

生活市集觀察站上數據表示，蘋果旗下商品躍升網友近期熱搜標的，例如「iPhone 11」搜尋度單週內就暴增超過4600%；超過4成消費者在選購iPhone 11時偏好128G的型號，iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 則以256G最熱賣。

此外，生活市集指出，站內蘋果相關商品9月迄今整體銷量更已較上月同期大幅成長超過1.3倍。看好iPhone 11商機挹注週邊商品買氣，今（9/24）推出AirPods 2破盤下殺，原價5,290元打86折，24:00前購買即享優惠價4,550元，現省740元，且免運送到家，不過只限時一天。

東森購物網持續強打iPhone 11系列新機，針對會員購機推出優惠，包括可享刷卡最高享10%回饋、24期零利率、滿額登記抽999元折價券等好康，其中，以原價52,400元的iPhone 11 Pro Max 512G為例，刷玉山銀行信用卡單筆分期滿50,000元送3,000元刷卡金之外，透過Line購物下單再享1%回饋，換算回饋3,524元。