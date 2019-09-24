向寶可夢玩家招手！捷絲旅三重館接地氣搶攻「抓寶」商機

▲晶華酒店集團旗下捷絲旅三重館代表業主繁榮在地的決心，並能與北市捷絲旅和晶華酒店整合串連，打造大台北觀光旅遊遊憩鏈。（圖／晶華提供）

記者林淑慧／台北報導

寶可夢Pokemon GO Safari Zone活動將在下周四（3日）於新北市登場，飯店業搶客出新招。晶華集團旗下捷絲旅三重館表示，自即日起推出玩家專案吸客，民眾只要在十月底前透過官網訂房入住，每房特價2499元起，搶攻在地「抓寶」商機。

由晶華酒店集團經營管理的Just Sleep捷絲旅三重館，今年六月才剛開幕，業主賓陽建設則是首度跨足觀光產業；晶華董事長潘思亮曾表示，捷絲旅三重館代表業主繁榮在地的決心，並能與北市捷絲旅和晶華酒店整合串連，打造大台北觀光旅遊遊憩鏈。

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▲晶華集團旗下捷絲旅三重館自即日起推出「寶可夢玩家專案」，搶攻在地抓寶商機。（圖／晶華提供）

近年寶可夢帶動國內外玩家瘋抓寶，為配合十月初於「新北大都會公園」所舉辦的Pokemon GO Safari Zone活動，捷絲旅三重館自即日起推出「寶可夢玩家專案」，10月底前透過官網訂房入住，每房2,499元起，並贈送「秋遊便利袋」吸客。

捷絲旅主管指出，飯店為入住的寶可夢玩家準備防蚊液、凍涼棒、礦泉水、濕紙巾、面紙等抓寶必備小物，為房客的抓寶之旅助一臂之力；入住的玩家享用飯店內Just Café的人氣早午餐，還有九折優惠以及紅酒相贈。

捷絲旅三重館與國際大型活動接軌，顯示在地化、接地氣的經營管理方式，在新北市較國際品牌更顯優勢，亦可望挹注晶華酒店集團的營運表現。

依據財報，晶華酒店集團今年上半年可分配盈餘提撥7 .8億元，每股分配現金股利6.12元，預計於十月初配發，以上半年每股獲利5.83元來看，配息率達105.95％。

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