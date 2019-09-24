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國道開收「散落物處理費」首例！　貨車鐵片散落逾3小時...1萬2千元飛了

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▲▼國道散落費首例，大貨車鐵片散落收1萬2千元。（圖／高公局提供）

▲國道散落費首例，大貨車鐵片散落影響主線逾3小時，將被收1萬2千元處理費用。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

高公局自9月16日起針對國道散落物處理開始收費，日前收費首例開出，一輛大貨車在國道1號南下243公里處鐵片散落在外側2車道及內側車道路肩，事故影響主線通行達3小時19分，初估將收取1萬2千元處理費。

高公局副局長吳木富表示，有鑑於國道每年散落物事件發生逾4萬件，影響交通甚鉅，甚至衍生二次交通事故，因此高公局9月16日起開始收取國道散落物處理費，截至9月23日止共發生1111件散落物，平均一天有139件，絕大部分散落物事故都能於30分鐘內處理完成，其中有1件達收費標準，初估將收取1萬2,000元處理費用。

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▲▼高公局副局長吳木富。（圖／記者賴文萱攝）

▲高公局副局長吳木富指出，平均一天有139件國道散落物事故，但絕大部分都能在30分鐘內處理完。（圖／記者賴文萱攝）

該起處理費首例發生在17日晚間19時04分，一輛貨車行駛於國道1號南下243公里處發生鐵片散落外側2車道（外側車道及輔助車道）及內側車道路肩。高公局中區養護工程分局於19時10分封閉外2車道進行清理，於20時25分開放外側車道通行，於20時57分開放輔助車道通行，至22時23分開放內側車道通行。

▲▼高公局副局長吳木富。（圖／記者賴文萱攝）

▲國道散落物收費首例，大貨車鐵片散落，將被收1萬2千元處理費用。（圖／記者賴文萱攝）

高公局交管組副組長楊淑娟指出，因該散落物案件影響主線通行達3小時19分，嚴重影響用路人權益與安全，依「國道散落物處理收費要點」規定，將收取1萬2千元處理費用。

高公局強調，收取散落物處理費用並非是要向當事人回收作業成本，而是希望藉由收費機制，由用路人負擔部分成本，更加強提醒民眾在上路前應檢視載運的貨物是否綑紮牢固。若因肇事責任，車主對散落物收費對象有疑慮，可申請相關鑑定，高公局將視責任歸屬再對該事主進行收費。

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