通緝犯「車斗鬆脫」遭攔查！酒駕還冒用胞兄身分...「良心不安」自首

▲潘男酒駕後遭警攔查，竟偽造文書冒用胞兄身分署押。（圖／ET示意圖）

記者廖安莘／苗栗報導

苗栗縣一名潘姓男子於2015年間，因涉及公共危險案件被判處徒刑3月確定，但卻未到案執行，經苗栗地方檢察署發布通緝，而後又於2019年間酒後駕車，但因車斗鬆脫遭員警攔查，員警發現潘男身上散發酒味而對他施以酒測，測得酒測值達每公升0.24毫克，事後潘男擔心通緝犯身分敗露，竟偽造文書冒用胞兄身分署押，苗栗地院審理後，依觸犯偽造文書罪判處潘男3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，潘男於2019年1月22日上午10時許駕駛大貨車，行經苗栗縣一處，因車後方的車斗鬆脫遭員警攔查，之後員警發現潘男身上散發酒味並要求他接受酒測，測得酒測值達每公升0.24毫克，正當員警要對他開罰單時，潘男擔心自己通緝犯身分敗露，竟偽造文書冒用胞兄身分署押。

而後，潘男欲取回被扣車輛，前往交通部公路總局新竹區監理所苗栗監理站繳交罰鍰時，仍冒用胞兄名義署押，再交由監理站人員處理。事後，潘男因對於冒用胞兄身分過意不去，而感到「良心不安」，於同日下午2時50分許，至苗栗地方檢察署向檢察官自首。

苗栗地院審理後，法官審酌，認為潘男為掩飾通緝犯身分及酒駕刑責，竟冒用其胞兄名義，危害警察機關及監理機關對於交通違規管理之正確性外，亦使被冒名者陷於被處罰之危險中，但潘男坦承犯刑且態度良好，依觸犯偽造文書罪，判處潘男有期徒刑3月，得易科罰金，以1000元折算1日。

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