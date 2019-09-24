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380元買星冰樂！她一瞥「最醜飲料」技術爛　過來人淚：漸層真的搞死店員

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▲380元買星冰樂！她一瞥「最醜飲料」技術爛　過來人淚：漸層真的搞死店員（圖／翻攝Dcard、星巴克粉絲專頁）

▲店員坦承，這杯漸層飲料實在不好做！（示意圖／翻攝星巴克粉絲專頁）

網搜小組／劉維榛報導

說到嘴饞，台人最愛來一杯飲料當點心，為此許多店家創意調出漸層飲品，讓人光看好療癒，彷彿視覺、味覺雙重享受！不過一名女網友抱怨，日前去咖啡連鎖店買兩杯星冰樂，成品與官方照片差很大，讓她瞬間食慾全消，更直言是「最醜飲料！」

「怎麼跟圖片不一樣！看到完全沒食慾欸！」一名女網友在《Dcard》傻眼表示，日前買兩杯「西瓜荔枝蘆薈星冰樂」，怎料期待越大，失望也越大，店員遞上完飲品後，官方照的療癒漸層大崩壞，取而代之的是，早已三色混合的星冰樂，視覺超衝擊的畫面讓她直呼「最醜XXX飲料！」

請繼續往下閱讀...

據瞭解，這一杯西瓜荔枝蘆薈星冰樂主打西瓜果汁與奇亞籽混搭，另添加荔枝鮮奶油，而底部是抹茶荔枝蘆薈，每一口都能嚐到多層次的風味。「190（元）一杯欸！」原PO似乎有些不滿，「而且兩杯都是，技術有夠爛，可以客訴補兩杯新的給我嗎？我跟我男友都超傻眼，當時趕時間就沒叫他重做，看到別人的這麼美，越想越不甘心。」

文章曝光後，引發大批網友關注，紛紛笑虧「就是做完才發現忘了加綠色的東西，硬加進去」、「催眠自己拿到星空特調」、「妳很可憐，但我不爭氣的笑了，那坨擠在旁邊是什麼意思啦」、「我覺得這個超難喝@@，本來很期待會有濃濃的西瓜味，結果整個被荔枝味蓋掉」、「有點噁欸看起來」、「好扯喔，要是我拿到也會超不爽的」。

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▲380元買星冰樂！她一瞥「最醜飲料」技術爛　過來人淚：漸層真的搞死店員（圖／翻攝Dcard、星巴克粉絲專頁）

▲原PO拿到飲料，一秒眼神死！（圖／翻攝Dcard）

有人則幫忙店員說話，「很多很美的飲料真的害死店員欸，上層推產品，拍產品照，為了賣相好還不考慮實際操作難度，然後基層難做到要死，還被為了賣相的客人客訴，大家都沒有錯，但立場真的都很微妙」、「真心覺得，漸層飲料真的都是用來搞死店員的，本來十杯飲料五分鐘可以做完的，中間卡了一杯漸層，心裡只會os搞死人啊。將心比心一下，客人拿到美美的飲料心情當然會比較好，但如果店員真的忙到做的不完美，也請大家體諒一下呀，真的很在意飲料的美觀，再告知一下就好了，飲料店員路過」。

留言串中也疑似釣出咖啡店的員工幫忙緩頰，「這款飲料其實不好做，鮮奶油本來應該在下面沒錯，只是星冰樂在倒下去的時有時候重量就會使鮮奶油歪掉，我們也真的是對客人很抱歉的，希望你們可以體諒，夥伴路過」、「因為西瓜冰沙的關係真的很難倒，要放一下才會比較好倒但有可能會融化，口感就會比較不好，比較水一點點，下次直接反應的話會重做給你的，夥伴路過」、「抱歉，這款飲料在忙碌的狀況下真的很難做好，西瓜很容易沖散下面所有漸層，可以打回門市說這個情形，門市應該都會樂意補給你的，夥伴路過」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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