影／嚮往台灣多元和自由！「來去總統府住一晚」名單公佈　手語部落客將來台



▲「來去總統府住一晚」公佈全球10組入選名單！（影／記者宋良義攝）

記者林育綾／台北報導

全球首創「來去總統府住一晚」免費體驗活動，今（24日）正式公布入選名單！10組入選者共18人，來自11個不同國家，包括聽障旅遊Youtuber情侶、美食旅遊部落客⋯等。許多提案者不約而同表示，最嚮往台灣的多元文化，還有很多人用Amazing來形容台灣民主自由的風氣。



▲「來去總統府住一晚」全球10組入選名單出爐。（圖／記者宋良義攝）



「來去總統府住一晚」活動由中華文化總會、交通部觀光局舉辦，是一場特別的國際宣傳計畫，總統蔡英文更親自入鏡宣傳影片，在Youtube平台衝破552萬次瀏覽，在國際社會受到高度關注。短短19天的活動報名時間，收到來自全世界33個國家、橫跨5大洲、多達167組外國朋友的熱烈提案。

請繼續往下閱讀...



▲「來去總統府住一晚」10組入選者共18人，來自11國家。（圖／文化總會提供）

此次10組入選名單分別來自以色列、匈牙利、德國、泰國、法國、波蘭、加拿大、日本、韓國、印度、美國等11國。評選過程文總邀請社會觀察家詹偉雄老師、行腳作家吳鳳、知名旅遊部落客許傑，及總統府、交通部觀光局、台灣觀光協會共同擔任評審，針對社群影響力、自我介紹影片創意性，以及要如何宣傳台灣等標準進行評選。

文化總會副秘書長李厚慶提到，看完許多報名者的提案，有個很深的感受，「台灣的熱情、友善、安全是很特別的地方。」而總統府發言人張惇涵也說，很多提案者最嚮往台灣多元文化、美食，也想近距離接觸廟宇，當中還有很多人用Amazing 來形容台灣的民主自由風氣。

在10組的入選名單中，有來自美國與德國的聽障旅遊Youtuber情侶Calvin Young、Sabrina Walker，將以手語拍片來宣傳台灣，他們在影片中提到，知道台灣是個相當重視手語的地方，因此說什麼都想來一趟。

此外還有哈佛大學畢業的阿拉伯裔以色列籍網紅，2016創設「Nas Daily」計畫，連續1千天每日上傳1 分鐘短片而造成轟動，他們對台灣環保議題也抱持高度興趣。另也有來自日、韓等國的鞋鋼部落客。

入選的提案者，對於旅遊體驗與經營網路媒體都具有高度熱情與專業，其中不少為國際網路名人，文化總會希望透過各國網路名人創意視角，宣傳台灣的多元友善、熱情溫暖的內涵，推動台灣在國際上的知名度，進而提升觀光旅遊成長。體驗活動也將於10月初展開，預計每週接待1組，直至12月底，讓世界認識台灣、看到台灣的美好。

10組入選名單簡介（資料由文化總會提供）：