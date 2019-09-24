見妹妹躺沙發...忍不住撲上5度進出！變態哥還拿「原子筆+跳蛋」喊：她是醒的

▲阿傑對妹妹伸出狼爪。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新北報導

一名男大生「阿傑」（化名）對比他小一歲的妹妹「阿花」（化名）伸出狼爪，趁著妹妹睡著時，用下體、跳蛋、原子筆強行性侵對方，每次都讓妹妹嚇得當場醒來。對此，法官認為，阿傑的行為已經嚴重影響妹妹的身心發展，因此依法判阿傑8年徒刑。

判決指出，阿傑曾5度趁著妹妹熟睡時，拿手指、原子筆、跳蛋，甚至生殖器性侵她，異樣的感覺都讓她當場嚇醒，而她每次都會用腳踢開哥哥，或是起身大聲喝斥。

阿花表示，「我在自己的房間睡覺，我是感覺到我的生殖器有被插入的感覺，我就驚醒發現是哥哥用他的生殖器插入我的生殖器，我當時也是踢他，他也是跑走」。另外，阿花也提到，「其中有次，我在房間睡覺睡到一半發現我的生殖器有被放東西在震動，眼睛睜開後發現，是哥哥放一個白色的跳蛋在我的生殖器」。

對此，阿傑坦承犯行，但辯稱自己做這些事情時，妹妹都是醒著的，不是乘機性交，頂多是構成利用權勢性交。另外，妹妹也於審理時表示，「希望事情結束就好，已原諒哥哥、願意給哥哥機會」。

不過，法官認為，阿傑身為兄長，竟趁妹妹熟睡不知抵抗之際，未加克制自己之性衝動，為滿足一己色慾，多次違悖人倫綱常，此行為已經嚴重影響妹妹身心健全成長，因此依法判他8年徒刑，可上訴。

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