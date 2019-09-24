影／韓國瑜選情低迷拒絕搭檔？　朱立倫：見縫插針是選戰正常現象

記者羅婉庭／台北報導

最新民調顯示國民黨總統參選人韓國瑜選情持續低迷，但若是「韓朱配」組合將大幅提升支持度，但外界認為任何人跟韓國瑜搭檔，勝選機率都不高；對此，前新北市長朱立倫24日受訪表示，任何見縫插針的做法是選戰正常的現象。

對於是否擔任韓國瑜副手、成為藍營團結關鍵角色，朱立倫在出席國民黨立委林奕華輔選活動時受訪回應，這是不存在的議題，也不要再談個人議題，應該談全黨的團結，他堅持的立場跟態度就是「一定幫忙不要位子」韓國瑜也非常清楚。此刻全黨上下共同目標就是團結、勝選，沒有談過個人問題，也不存在搭配的問題。

朱立倫表示，他也相信前立法院長王金平最後還是會跟國民黨站在一起，畢竟他跟黨有深厚感情，尤其是很多立委跟王金平事老同事，他也是大家長、老院長。

朱立倫強調，現在要號召原本支持國民黨或還沒支持國民黨的人，支持總統候選人跟立委。針對韓朱配將上升7個百分點，以39.9%落後給蔡英文的42.9%，僅微幅落後3個百分點，朱立倫表示，他相信全黨團結、國民黨每一位黨員、民眾都支持韓國瑜，民調可能會立刻增加，這才是真正需要的。

至於外界認為韓國瑜支持度低，誰跟他搭配都不會贏，朱立倫對此表示，任何見縫插針、想破壞團結的想法，其實不用予以理會，這是選戰很正常現象，離選舉還有一百多天，還會有更多想要破壞團結、見縫插針的說法；他強調，藍營內部要團結一致，不要有任何二心，唯一的母雞就是韓國瑜，他則是做好助選員的角色。

針對國民黨立委的支持度相對較高，朱立倫表示，立委選情比較穩定也單純，總統大選因為前陣子很多紛擾，希望逐步安定、回流、擴大，一步一腳印，韓國瑜會努力，黨中央也會努力，讓流失的選票回流。

黨內人士表示，韓國瑜對於副手有自己的想法，外界要給他空間，才不會打亂韓陣營節奏；國民黨立委雖然都有想法，希望促成「韓朱配」，但還是要給韓國瑜一些空間，副手人選也不是當務之急。

▲朱立倫出席清溪婦女活動替林奕華站台。（圖／記者湯興漢攝）

▲朱立倫出席清溪婦女活動替林奕華站台。（圖／記者湯興漢攝）

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