「律師叫他認罪+檢方地理太差」　他涉運毒315公斤…英明法官判無罪

▲檢調今年初在桃機成功攔截315公斤K毒夾藏漁獲企圖闖關，黃姓男子遭起訴後喊冤，地院審理後判決無罪。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部調查局2019年初在桃園國際機場查獲從緬甸走私的漁獲中夾藏K毒，總數多達315公斤，出面領貨的黃姓男子遭檢方依違反毒品危害防制條例提起公訴，但黃男卻喊冤僅負責收取漁獲，不知漁獲中藏毒；地院審理後考量黃擔任風險最高的領貨人卻僅領3000元酬勞並不合理，且檢方起訴時以緬甸未靠海顯然有誤，審酌黃男無積極證據有運毒犯行，改判黃男無罪。

檢調調查，今年1月5日，黃男接獲黃姓雇主以3000元代價委託在1月8日、9日到桃園國際機場領取冷凍魚貨兩批，案經海關人員查驗時發現漁獲保冷劑中夾藏65包、共315公斤的K他命三級毒品，黃於9日前往桃機領貨時當場逮捕到案，並循線抓到上游的黃姓雇主與陳姓男子到案，2人則另案偵辦中。

檢方偵查時，黃坦承受託黃姓雇主以每趟3000元代價載貨，但堅決否認有運毒情事，堅稱不知道漁獲中還有K毒，當時律師對他說，認罪或許可緩起訴或緩刑處理，若他知道要領取毒品，事前怎可能還去日本遊玩，因為之前曾幫黃姓雇主載過幾趟漁獲都沒問題，所以才接受委託前往桃機收貨。

法院審理時認為，以常理而論，毒品收貨人需拋頭露面，一旦事蹟敗露會成為最先被逮捕之人，運毒集團為說服他人領貨，往往會以豐厚報酬當誘因，也就是高風險、高報酬率為原則，黃男自稱領貨僅區區3000元，與一般運送冷凍貨物價格相較均屬較低報酬，很難想像僅為賺3000元而運毒。

地院還查出，進口告關單上，黃填寫真實姓名與地址，若黃可預見東窗事發後可以逃逸，檢警能根據正確個資循線逮人，但黃卻留下個人正確資料與地址，足見黃供詞中不知漁獲有毒品證詞是可以採信的。

此外，檢方起訴書中「緬甸未靠海」之說，但法官查詢地圖發現，緬甸有靠海，馬來半島六國中唯一未靠海的是寮國並非緬甸，緬甸南鄰安達曼海，西南靠孟加拉灣，國境中海岸線很長，檢方論述顯然有明顯錯誤，不足推論；黃在審理中以書面、口頭表示先前認罪是聽從辯護人建議，但自白內容並非事實，地院審酌黃答辯具可信性，先前自白則有明顯瑕疵，認定檢方起訴黃涉及運輸第三級毒品罪，所提證據不能積極證明黃有涉案之嫌，審理後判決黃無罪，以免冤抑。

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