孫大千怒嗆黑韓者：不僅智商有問題　更是人格問題！





▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者袁茵／台北報導

高雄市長韓國瑜23日召開總預算編列說明會時，被民進黨議員高閔琳詢問挖石油預算在哪裡？他回應「誰說要挖石油？」引起外界熱烈討論。對此，韓陣營幕僚孫大千表示，請這些黑韓的人回答4個問題，刻意扭曲韓國瑜的發言內容，這不僅僅是智商問題，「更是人格的問題了！」

「請這些『黑韓無上限，智商無下限』的朋友們回答幾個問題。」孫大千24日在臉書上提出4個問題，第一是韓國瑜什麼時候把「開挖南海石油」列入政策白皮書當中呢？第二，韓國瑜最初的想法是，結合中央政府和國外資金共同開發南海資源，什麼時候變成了「由高雄市政府主導石油開發」呢？

孫大千問，第三，韓國瑜只是在一次政策討論會中，提出「南海資源開發」是可以讓高雄市增加財源的選項之一，為什麼就要把「南海開發石油」直接變成韓國瑜政見了呢？第四，韓國瑜最初想要強調的是，中央政府應檢討礦業法，讓開採地區的地方政府可分配權利金，才能夠增加地方稅收，解決高雄嚴重的負債問題，這和由高雄市政府編列預算去南海開挖石油，根本就是完全不一樣的事情，為什麼要混淆視聽呢？

最後，孫大千強調，刻意扭曲韓國瑜的發言內容，只不過是為了要重傷抹黑韓國瑜。這已經不僅僅是智商的問題，更是人格的問題了！

針對太平島挖石油議題，韓國瑜也在23日晚間開直播時解釋，自己有講過4個前提，第一是到底有沒有石油？中油分別在民國100年、102年去探勘，如果沒石油，為什麼要去探勘？第二是有沒有國際投資客願意投資？第三是行政院有沒有決心開發？第四是周邊國家、地區有沒有共識，能不能認同台灣準備開採石油？這幾個前提講完之後，才覺得太平島屬於高雄旗津區中興里，那高雄負債3000多億、財政困難，如果真要開採石油，「拜託，盡可能讓高雄人分一杯羹！」

韓國瑜表示，說他當上高雄市長就要去採石油，天天抹黑他，但「我並沒有寫在政見裡面！」所以現在這群人不停抹黑扭曲攻擊，好像把他想成一個傻瓜一樣，「我想這每一個邏輯都清清楚楚，好不好？」

►他奶奶的美麗小秘訣