NASA曬木星「眼球」照　神祕黑點真相曝光...地球也會發生！

木星上居然出現了神祕黑洞!美國國家航空暨太空總署(NASA)的探測器朱諾號(Juno)在木星上拍攝到一個黑色的圓形陰影,事實上,這並不是黑洞,只是有其中一個衛星「Io」正好行經太陽與木星之間,因此才會投射出一個圓形黑影,其類似於「日偏食」的概念。

綜合外媒報導,朱諾號在第22次的近距離飛行中,於木星表面上方約8000公里處進行拍攝。NASA的軟體工程師凱文.吉爾(Kevin M. Gill)在處理朱諾號拍回的影像時,發現其中一張木星的影像,竟然出現了一個圓形的黑影。他把這張照片上傳到推特後,讓不少人感到好奇,還有宇宙學家對此發表看法。

事實上,木星上的黑影是它的衛星「木衛一」Io所造成的。Io在行經太陽與木星時,正巧讓太陽直射自己,進而導致木星身上出現了它的陰影,這就如同大家所熟知的「日偏食」,當地球的衛星「月亮」遮住太陽時,也會造成類似的情形。

美國北卡羅來納州立大學(North Carolina State University)的理論宇宙學家暨助理教授凱蒂.梅克(Katherine J. Mack)表示,Io之所以能在木星身上留下又黑又深的陰影,其實是因為它不但很大,而且還距離木星很近,所以它便能在木星上留下宛如「黑洞」般的稀奇畫面。

