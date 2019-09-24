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NASA曬木星「眼球」照　神祕黑點真相曝光...地球也會發生！

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▲▼ 木星 。（圖／路透社攝）

▲木星。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

木星上居然出現了神祕黑洞！美國國家航空暨太空總署（NASA）的探測器朱諾號（Juno）在木星上拍攝到一個黑色的圓形陰影，事實上，這並不是黑洞，只是有其中一個衛星「Io」正好行經太陽與木星之間，因此才會投射出一個圓形黑影，其類似於「日偏食」的概念。

綜合外媒報導，朱諾號在第22次的近距離飛行中，於木星表面上方約8000公里處進行拍攝。NASA的軟體工程師凱文．吉爾（Kevin M. Gill）在處理朱諾號拍回的影像時，發現其中一張木星的影像，竟然出現了一個圓形的黑影。他把這張照片上傳到推特後，讓不少人感到好奇，還有宇宙學家對此發表看法。

事實上，木星上的黑影是它的衛星「木衛一」Io所造成的。Io在行經太陽與木星時，正巧讓太陽直射自己，進而導致木星身上出現了它的陰影，這就如同大家所熟知的「日偏食」，當地球的衛星「月亮」遮住太陽時，也會造成類似的情形。

美國北卡羅來納州立大學（North Carolina State University）的理論宇宙學家暨助理教授凱蒂．梅克（Katherine J. Mack）表示，Io之所以能在木星身上留下又黑又深的陰影，其實是因為它不但很大，而且還距離木星很近，所以它便能在木星上留下宛如「黑洞」般的稀奇畫面。

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