正港MIT　台灣首輛耗資3千萬無人巴士鹿港上路體驗

▲自駕無人車Winbus彰化鹿港上路。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

無人車在彰化首度趴趴走！造價3千萬全台首輛由國內自行研發的自駕電動小巴士，正式亮相，由經濟部次長王美花、彰化縣長王惠美與車輛研究測試中心總經理廖慶秋等人先行搭乘體驗，在鹿港街道以時速30公里行駛，同時共同簽署合作備忘錄MOU，全力推動自駕車於今年底前在鹿港區實路運行，帶動地方產業發展。

請繼續往下閱讀...

▲自駕無人車內觀。

區舉辦體驗測試會，在鹿港街道以時速30公里行駛，車行到鹿港玻璃媽祖廟，總長4.4公里，模擬遇到行人時煞車、紅燈時停車、十字路口停看聽，以及轉彎等等，車行都相當順利。

▲彰化縣長王惠美盼Winbus能帶來觀光契機。

王美花說，這項計畫有7個地方政府想要爭取，由彰化縣拔得頭籌是第一個運行自駕車的場域，她期望彰化縣作為其它縣市典範，讓台灣自駕車產業有更多運行機會，並外銷到世界各地去。

▲彰化縣長王惠美簽訂MOU。

王惠美感謝對自駕車產業研發有所貢獻的廠商與單位，也指出後續縣府將傾全力配合中央及業者，讓這項計畫拓展到彰化縣甚至是全國，並將這項產業跨足到國際市場。未來地方與科技的結合一定會造就更多的科技人才進駐彰化，讓更多的子弟都能夠回到彰化。

►生火了！連我媽都用到發光

【其他新聞】



►長照住宿一床難求？14家公辦機構過審查 4年增1600床！



►摸走車上財物裝好人 賊走數公里到派出所報案：我撿到一個包