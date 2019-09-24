美中合設氣候研究所！柏克萊加大攜手北京清華　布朗：氣候威脅無關國界

▲ 布朗痛批，在全球領袖面對的最重要挑戰上擅離職守。圖為布朗（前右）2014年擔任州長時與解振華（前左）簽署氣候合作協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國氣候行動峰會23日登場，66國世界領袖承諾在2050年前達成二氧化碳淨零排放的目標。同日，加州前州長布朗也宣布，柏克萊加州大學攜手北京清華大學展開合作，成立加州-中國氣候研究所，在對抗氣候變遷的低碳技術做進一步的研究。

路透報導，儘管美國與中國名列溫室氣體排放國前段班，加州始終走在對抗氣候變遷這條路上，加州前州長布朗（Jerry Brown）去年也簽署新法，喊出2030年前要有60%電力生產來自清潔能源，更要在2045年達成100%清潔能源供電、碳排放量歸零等目標。

▲ 川普短暫現身聯合國氣候峰會。（圖／路透）

「這將開啟橫跨美中首要議題的渠道，但並不是貿易，而是氣候變遷」，布朗23日和中國氣候變化事務特別代表解振華（Xie Zhenhua）宣布成立加州-中國氣候研究所（California-China Climate Institute），由布朗擔任主席，關注推進電動車與氫動力汽車的研究、其他低碳交通技術及強化長期的氣候政策等。

布朗表示，加州、中國都傾向限制汽車、卡車排放，「氣候威脅無關邊界，也不因政治暫停」，如今美中雙方將會針對解決氣候議題進行分享，也會有一連串的研討會，並與美中企業、政府對話，「我們的氣候夥伴關係很重要。」

►當面飆罵國際領袖滿腦子錢 16歲環保少女忍淚：你們偷走我童年

►UN氣候峰會66國誓「2050年碳中和」 川普意外出現…聽15分鐘離席

►「時間對我們來說完全沒用！」