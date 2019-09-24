多次遭批黨政不分　蔡壁如：至少我現在沒有搞錯

▲台北市府市政顧問蔡壁如。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲23日晚間舉辦簽書會，但現場人氣不在，外傳市府顧問蔡壁如在市府各公務群組狂發加入民眾黨的訊息，讓公務員人心惶惶。對此，蔡壁如24日下午受訪解釋，該群組公務群組，「我不大敢加入台北市政府的公務群組，因為不要給各局處有壓力」，不會去打擾公務員。

蔡壁如受訪時解釋，自己應該只有加1、2個群組，輿情群組跟什麼會議群組的，「台北市政府的公布群組我都不敢加，因為加進去不要給其他局處有壓力，但是因為輿情因為每天看北市府的輿情，大概就這樣而已」。

「有時候人家傳給我我也想說幫忙傳一下，所以我幾乎都是民間友人的群組」，蔡璧如說著說著便拿出手機解釋，指該群組為市長在第一年任內成立的社區群組，「說穿了就是要解決遊民問題，一個艋舺社區的群組」，其實都是在地的社區發展協會的人，裡頭唯一的官員是時任社會局長的許立明，「現在他也不是了，所以那看起來...，我就把他認定是民間的友人」。

蔡壁如強調，加入的公務群組很少，「我不大敢加入台北市政府的公務群組，因為不要給各局處有壓力，別人都說我地下市長」；她笑說，最近終於知道「地下室長」封號從何而來，最近市府要拆北投區立賢路、承德路一帶的違建，「我一個禮拜去了2天議員辦公室，『說如果妳幫我幫忙就是觀世音菩薩，如果沒有幫忙我們就繼續叫你地下市長』，這違建我怎麼能幫忙了？所以我終於知道我地下室長的封號是這樣來的」。

對於外界質疑黨務跟公務區分困難？蔡壁如說，坦白講確實很尷尬，人的一生有很多角色，「我在家是媽媽、在外面是職業婦女，有時候我到黨部又要幫忙黨務，就像你參加社團你假日就是會參加活動」，這也解釋不清楚，就是各自解讀，「我只能說我盡量，我盡量記得要分清楚，至少我現在沒有搞錯」。