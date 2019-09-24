大膽收賄黑板寫「100萬」食藥署官員護航藥廠二審判刑

▲食藥署前官員收賄。二審判刑。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

衛福部食藥署前副稽查員陳文雄，自2012年起，以可協助通過國際GMP標準鑑定為由，向人人化學、中生生技等9間製藥廠索賄，甚至大喇喇的在黑板寫「100萬」索賄，總計收賄358萬餘元。一審將他判刑4年半，案經上訴，高院二審24日改依7個「不違背職務收賄罪」判刑4年，可上訴；並依洩密罪判刑1年，得易科罰金36萬5000元定讞。

陳男從2003年7月起，任職衛生署藥物食品檢驗局稽查員，而衛福部改制後，續任食藥署專任稽查員，負責稽查藥廠是否符合藥物優良製造準則等業務。而衛生署從2009年起就公告，各製藥廠要從2015年起全面完成實施國際GMP標準（PIC/S GMP）評鑑，若不符合就不能生產，在改制衛福部後，政策不變，剛好也是陳男的業務範圍。

判決指出，陳男因缺錢花用，利用政策漏洞，從2012年起，他就向人人製藥、中生生技、新喜國際、派頓化學製藥、漁人製藥、德山製藥、威力化學、光南製藥及東洲化學等，共9家製藥業者暗示，要求擔任顧問，甚至在黑板寫下「100萬」，大喇喇的索取顧問費用。業者為免遭到刁難，先後交付「顧問費」共358萬餘元給陳男。

陳男收取顧問費後，預先通報自己或同事即將執行的機動性稽查訊息及重點，並在業者被稽查後所列的各項缺失，逐一指點具體改善方式，協助業者回覆衛福部，以通過評鑑。衛福部接獲檢舉指陳男涉弊，又發現涉案藥廠對機動性查廠輕鬆應付，因此主動通報廉政署調查，廉政署也查獲相關事實，交由新北地檢署提起公訴。

陳男被捕後雖坦承收賄，但律師主張，他只是臨時人員而無法定職權；即便收錢也是以自己的知識、經驗指導，就像補習班老師指導收的補習費，並非貪汙對價關係，不成立貪汙罪。一審法院不採信，將他判刑4年半。案經上訴，高院24日也採信一審見解，將陳男判刑4年與1年。

