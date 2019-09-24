每6秒賣一個！「教父級漢堡」熱銷25年　肯德基聯名神魔之塔

▲肯德基咔啦雞腿堡狂銷25年。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

連鎖速食業者常常推出新品，滿足消費者嚐鮮需求，不過有些商品即使販售很久仍然熱銷，像是肯德基的經典產品咔啦雞腿堡，自1994年問世至今的銷售排行更是居高不下，約每6秒就可以賣出一個，堪稱教父級跨世代美味。

1994年問世的肯德基經典產品咔啦雞腿堡，以新鮮手作的原塊酥脆咔啦雞腿排，搭配清爽脆甜的新鮮美生菜、佐上酸甜美乃滋風味，造就熱銷25年的傳奇，不僅陪伴無數人度過成長歡樂時光，更是70、80年代消費者重要的青春記憶。

肯德基咔啦雞腿堡還與知名手遊鉅作「神魔之塔」跨界合作，推出聯名三重送活動，第一重自9月24日起至10月21日為期四週，至全台肯德基門市掃描餐盤墊紙、店內咔啦雞腿堡相關佈置物上之活動QRcode，即可獲得專屬遊戲內素材─虛擬卡片。

第二重則自9月24日起，凡於肯德基門市、官方網站及電話訂購買咔啦雞腿堡系列個人獨享餐及重量級XL套餐，加碼送限量虛寶序號刮刮卡一張，張張有獎，限量50萬組。而第三重自9月27日起至10月10日更開放肯德基特別限定關卡，首次通關還可獲得限定「肯德基小妹」。

至於麥當勞則看準國人出國嚐鮮美食的熱潮，自25日起至11月5日止，推出韓式秘製醬燒風味的「醬烤蛋煎雙牛堡」；另自10月9日起至11月5日止，接力推出日式爽口柚香風味的「柚香塔塔脆鷄堡」，讓民眾不用出國亦能體驗異國美食文化。