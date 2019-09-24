民航局向國際發聲：缺台北飛航情報區訊息「ICAO是有缺漏的」

▲外交部與民航局在加拿大召開國際記者會，展現台灣爭取參與國際民航組織的決心。（圖／民航局提供）

記者賴文萱／台北報導

國際民航組織（ICAO）舉辦第40屆大會，外交部23日上午11時在加拿大蒙特婁舉辦國際記者會，由台灣駐加拿大陳文儀大使以及民航局副局長何淑萍率ICAO行動團出席，向媒體記者展現台灣爭取參與國際民航組織的決心，並強調「缺乏台北飛航情報區與台灣航空運輸相關資訊是有缺漏的」。

何淑萍在記者會中指出，全球共有300多個情報區，台灣民航局管轄的台北飛航情報區為其中不可分割的一部分，應有權和ICAO直接聯繫，即時獲取ICAO資訊，以確保區域或全球客貨航空運輸安全。

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她表示，ICAO是提供全球民航主管機關討論空中導航、飛安、保安、環境保護及經濟等民航議題之場域，發展未來全球計畫及倡議供各國遵循。基於民航的高度專業及技術性，台灣應與世界接軌，不應被排除在ICAO體系之外。台灣的民航成就有目共睹，納入台灣方可滿足區域及全球航空發展的需求，並達到ICAO無縫天空的目標。

「對ICAO而言，缺乏台北飛航情報區與台灣航空運輸相關資訊是有缺漏的」，民航局強調，因為每個民航主管機關都會出席ICAO大會，是和各國民航機關交流的最好機會，未來一周將會和友邦、友好國家與非政府國際組織的航空相關專業人士進行交流，也會藉此機會分享台灣近年來在飛航管理、飛安與保安等各方面努力與經驗，讓國際了解，同時也希望ICAO能重視台灣。

▲民航局指出，倘ICAO的資料蒐集未將台灣含括在內，勢必對大數據分析的正確性造成影響。（圖／民航局提供）

另外，民航局說，從ICAO公布之工作文件中也可發現，ICAO致力於擴大統計資料的涵蓋範圍，希望藉由不同資料來源的參考、組合及比對，提升資料品質，為後續的分析與應用奠定更為良好的基礎。此種作法與大數據分析處理原則中，要求資料的完整性與正確性不謀而合。

台灣位處於銜接東北亞及東南亞的重要地理位置，空運的發展已在國際民用航空運輸中佔有一席之地，依據民航局初步估算，我國籍航空公司年運量約佔全球延噸公里（RTKs）的2-3%。

民航局指出，身為台北飛航情報區的管理機關，對於這片天空的掌握度絕對是最精確的，倘ICAO的資料蒐集未將台灣含括在內，勢必對大數據分析的正確性造成影響。台灣樂於參與ICAO統計方案，分享我國資料及經驗，以為國際民用航空運輸資料的完整性及正確性作出貢獻。