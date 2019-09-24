「深耕」5年早同化！　說話沒口音…逃逸移工「聊家鄉」露餡

▲海巡署17日在香山長興街查獲3明逃逸移工。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

海巡署偵防分署新竹查緝隊於日前接獲情資，新竹市香山區長興街附近工地有多名越南籍人士非法打工，經組成專案小組多日現場勘查蒐證，並鎖定藏匿處所及對象後，於17日順利查獲3名越南籍男性非法移工。其中1名黃姓移工因來台滯留超過5年，言談也無移工口音，一度企圖蒙混卻仍遭識破，3人偵詢後移送移民署新竹市專勤隊收容，工地雇主則以違反就業服務法移送新竹市政府裁處。

一般失聯移工逃逸時間多為2至3年，而此次查獲的黃姓移工，失聯時間竟長達5年多，原本黃姓移工屬於合法申請來台，在新北市新莊工廠從事金屬加工工作，但因合法申請薪資過低，加上還須另外付仲介費用，在高薪的誘惑下，黃姓移工遂經由同鄉引介逃逸至新竹工地打工。

黃姓移工因在台日久，中文相當流利，並無一般移工口音，如非事前遭海巡鎖定，實在難以分辨，黃姓移工被攔查時，還企圖以台灣人身分濛混，直到海巡人員細問身分背景才露餡，相關移工於偵詢後移送移民署新竹市專勤隊收容，工地雇主則以違反就業服務法移送新竹市政府裁處。

外籍人士非法打工不僅影響我國民眾及合法移工工作權利，更衍生工安及社會治安問題，海巡署也呼籲民眾，未經許可容留及聘雇外籍人士從事工作，無論是否逃逸均為違法行為，其雇用人最高可處75萬罰鍰，5年內再犯者處3年以下有期徒刑；另對於合法申請雇用外籍移工之雇主，亦請多加宣導所屬移工，一旦逃逸除面臨罰鍰遣返後果，亦將嚴重影響日後來台權益，民眾如發現類似不法時，可撥打海巡118報案電話檢舉，共同為社會治安及國家安全盡一份心力。

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