宜蘭2死5傷火警　鄉公所設聯絡窗口助家園重建

▲冬山鄉公所24日，設立日新路火災受災戶捐款窗口，盼各界助家園重建。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉9月22日凌晨發生民宅火災，無情大火造成2死5人輕重傷，且2民宅全毀，家園重建之路更是遙遙無期，善心人士要熱心捐助，但坊間出現來路不明捐款帳戶，為免愛心被濫用，冬山鄉公所24日，設立捐款窗口，盼集中各界力量，幫助受災戶重建。

冬山鄉公所24日，設立日新路火災受災戶捐款窗口，冬山鄉長林峻輔、鄉代會正副主席黃強呈及陳鏗芳是各捐1萬元。冬山鄉代李蕣利代表宜蘭縣弘德愛心協會捐助2萬元。此外，冬山鄉公所一級主管亦積極響應，共同捐出1日所得，帶領職員重視鄉內情事。

▲冬山鄉長林峻輔（中）、鄉代會主席黃強呈（左）、副主席陳鏗芳（右）各捐一萬元。（圖／記者游芳男翻攝）

▲冬山鄉代李蕣利（左）代表宜蘭縣弘德愛心協會捐助2萬元，由鄉長林峻輔代為受贈。（圖／記者游芳男翻攝）

冬山鄉公所表示，宜蘭縣冬山鄉群英村日新路9月22日凌晨2時發生火警，起火點為王宅，王姓屋主仍在醫院搶救，尚未脫離生命危險，其年邁母親與妻子不幸命喪火窟。

而遭受波及黃宅，曾為中低收入戶，黃姓屋主罹癌7年多，家中經濟僅仰賴妻子打零工維生，原先每月醫療支出費用已高達4萬餘元，經濟十分困窘，一家人雖然生活清苦，仍彼此相依為命。現突然遭逢火警，一家4口嗆傷倉皇逃生，雖倖免於難，但看見唯一能棲身之住所被火吞噬，近乎全毀，無疑是雪上加霜，在現實狀況與意外大火的雙重夾擊之下，無錢、無力、無希望，家園重建之路更是遙遙無期。

▲▼無情大火造成2死5人輕重傷，且日新路2民宅全毀，家園重建遙遙無期。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

冬山鄉長林峻輔表示，鄉民遇災難，他心中感到相當震驚與不捨，並率先捐助善款1萬元，願能幫助受災戶早日修復家園。此外，冬山鄉公所一級主管亦積極響應，共同捐出1日所得，帶領職員重視鄉內情事。

冬山鄉公所現正協助受災戶申請天然災害救助金、急難救助等相關扶助，後續將盡力幫助災戶重建家園，支援罹難家屬處理後續喪葬事宜。

另為整合各界資源，公所社會課設有統一窗口，若各民間單位或善心人士欲協助受災家戶重建事宜，可逕至公所社會課或來電03-9593426洽詢。

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