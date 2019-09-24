　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為5000元刺死毒友…兇嫌辯一時失手　死者母：兒子沒了要重判

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市關廟發生的1死2傷殺人案，兇嫌黃姓男子在台南地院審理時辯稱失手殺人，死者母親指稱黃嫌是故意的，要求法官重判黃嫌。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市關廟發生的1死2傷殺人案，兇嫌黃姓男子在台南地院審理時辯稱失手殺人，死者母親指稱黃嫌是故意的，要求法官重判黃嫌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市關廟2019年1月13日發生的1死2傷殺人案，台南地院9月24日上午再度開庭審理，涉案兇嫌黃男子辯稱無殺人故意，是遭王姓死者持柴刀砍殺，他才反擊，且因情緒失控失手殺人，王母說對方是故意的，她說「兒子就這樣沒了，我也不知道要說什麼，一定要判重一點」。

▲台南市關廟發生的1死2傷殺人案，兇嫌黃姓男子在台南地院審理時辯稱失手殺人，死者母親指稱黃嫌是故意的，要求法官重判黃嫌。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警歸仁分局於1月13日清晨約5時50分許接獲119轉報，台南市關廟區關新路1段民宅發生命案，經了解45歲的死者王姓男子與68歲母親及其母同居人80歲莊姓男子同住，13日清晨5時44分，與43歲黃姓男子發生衝突，造成死者重傷倒臥屋外，經送醫不治身亡，其母同居人莊男亦在制止時遭犯嫌刺傷送成大醫院急救，幸無生命危險。

歸仁分局深入追查查出，兇嫌43歲黃姓男子（有毒品、竊盜、妨害公務等前科）與死者45歲王姓男子（有毒品、竊盜、公共危險等前科）係朋友關係，2人皆是列管之毒品人口，雙方因購買毒品而衍生金錢糾紛產生嫌隙。

▲台南市關廟發生的1死2傷殺人案，兇嫌黃姓男子在台南地院審理時辯稱失手殺人，死者母親指稱黃嫌是故意的，要求法官重判黃嫌。（圖／記者林悅翻攝）

而黃嫌於案發時，持以單邊剪刀自製之尖刀及鐵棍，前往被害人王男位於台南市關廟區關新路1段的住處談判，談判過程中雙方起爭執，爭吵中黃嫌持尖刀攻擊被害人王男，導致王男重傷倒地，期間王男母親與同居人80歲莊男，聞聲從住家內跑出來阻止，其中莊男亦遭嫌疑人黃嫌持尖刀砍傷，莊男送成大醫院救治，幸無生命危險，而被害人王男到院前已無生命跡象。

台南地院審理時，黃嫌說他與王姓死者（45歲）都是列管毒品人口，兩人常湊錢合購安非他命，黃嫌供稱，王姓死者長期賴帳，致積欠他５千元，案發當天去找死者理論，是想要「教訓他一下」。

案發當天他到死者家，先以老虎鉗剪斷電線，死者從屋內衝出，手上持一把長柄柴刀朝他砍殺，他被砍傷，2人發生扭打，黃嫌以雙手抓握死者雙手上臂，推倒後即拿出以剪刀改造之凶刀刺殺死者。黃嫌強調，沒有要殺死者，只是要教訓對方，當時情緒失控，黃嫌強調：「我刺他（死者）時，心裡是空白的」。

死者母親謝婦遭黃嫌推倒在地受傷，謝婦之莊姓同居人為攔阻黃嫌，也遭黃嫌殺傷，對此，黃嫌皆主張是「正當防衛」，無傷害之故意。黃嫌律師則表示，雖嘉南療養院鑑定黃嫌未達精神障礙，但黃嫌長年使用安非他命，即使在未使用的狀態下，仍持續有幻覺、妄想、認知功能減損，並因症狀導致人際衝突與暴力行為；加上案發前黃嫌已4、5天未眠，情緒失控下失手殺人，對謝婦及莊姓被害人之傷害應屬過失傷害，請法官從輕量刑。

▲台南市關廟發生的1死2傷殺人案，兇嫌黃姓男子在台南地院審理時辯稱失手殺人，死者母親指稱黃嫌是故意的，要求法官重判黃嫌。（圖／記者林悅翻攝）

▲王母等人開庭離去的身影。

檢察官則認為，死者遭刺12刀，且部位為前胸，係人體重要部位，難認黃嫌無殺人之故意，且該長柄柴刀並未驗出有黃嫌之生物跡證（血跡反應），無法證明其黃嫌所供稱遭死者砍傷。針對其他爭點如傷害謝婦、莊姓被害人等部分，黃嫌均辯稱為正當防衛，綜被害人所述實難認無故意傷害；檢方向法官具體求處有期徒刑15年。

死者母親謝婦說黃嫌說的都不實在，她覺得黃嫌是故意的，法官要判重一點，謝婦強調：「我一個兒子就這樣沒了，我也不知道要說什麼，一定要判重一點」。

ET快訊
2度「抖內柯營」遭拒！郭董驚「0元競選法」霸氣回應：團隊隨時
工程師夫情感叛逃！小三嗆「外遇真相」：做太多下面痛痛的　正宮
黨產會認定中廣是國民黨附隨組織　追徵77.3億
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

刑事局統計全台直播主267人、6人具黑幫背景　數字恐嚴重低估

小妹妹「被逼玩脫衣撲克」壓床！他完事瞎喊：我不行　女友打臉：能硬起來

蹺家找男友「一夜搞2次」　15歲少女返校說溜嘴…害他被判刑

「摸一下沒什麼」洋男電梯口亂摸少女　硬拗「性騷沒猥褻」判3年半

快訊／北市警板橋抓毒犯　嫌衝撞企圖逃逸警開3槍壓制

淡水驚見拐童？2歲女童呆愣險被牽走　陌生女：看她很可愛

工程師夫情感叛逃！小三囂張嗆「外遇真相」喊：做太多下面痛痛的　正宮崩潰

婦跌倒撞頭大量流血　酒駕路檢警車鳴笛開道搶救

「律師叫他認罪+檢方地理太差」　他涉運毒315公斤…英明法官判無罪

「密醫」打雷射害臉部出血　女求償10萬只獲賠1萬確定

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

刑事局統計全台直播主267人、6人具黑幫背景　數字恐嚴重低估

小妹妹「被逼玩脫衣撲克」壓床！他完事瞎喊：我不行　女友打臉：能硬起來

蹺家找男友「一夜搞2次」　15歲少女返校說溜嘴…害他被判刑

「摸一下沒什麼」洋男電梯口亂摸少女　硬拗「性騷沒猥褻」判3年半

快訊／北市警板橋抓毒犯　嫌衝撞企圖逃逸警開3槍壓制

淡水驚見拐童？2歲女童呆愣險被牽走　陌生女：看她很可愛

工程師夫情感叛逃！小三囂張嗆「外遇真相」喊：做太多下面痛痛的　正宮崩潰

婦跌倒撞頭大量流血　酒駕路檢警車鳴笛開道搶救

「律師叫他認罪+檢方地理太差」　他涉運毒315公斤…英明法官判無罪

「密醫」打雷射害臉部出血　女求償10萬只獲賠1萬確定

換季肌膚吃不進保養品？爆紅「韓國微導面膜」幫皮膚補好菌　敷出透亮美肌

僑光科大校長兒2年半拿碩士　教部認違法！校長罰50萬元、兒子學位撤銷

KD+KI力挺也沒用？美名記爆籃網無意簽甜瓜　考慮2參與試訓球員

影／目睹紫絲襪裸屍！女友慘遭「極端凌虐」後扔樹林　網邪笑：案情不單純～

新北屈公病疫情續燒！網傳中和烘爐地列疫區封山　疾管署：不實謠言

為孩子教育「想買市區新房」！付完貸款每月剩不到1萬…網勸：生活品質要緊

獨／金曲歌后首演戲劇女主「五集就被換角」　慘被導演、演員罵到暴瘦10公斤

公務員大陸轉機需申請　陳明通：為政策一致性

博士論文「出土」　蔡英文：翻箱倒櫃倉庫全翻「我找了半天」

私菸案追查　華航私菸不翼而飛？ 海關正在查證中

撿屍畫面曝光！2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵輪流「衝刺」還用牙刷刷下體滅證

社會熱門新聞

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃..

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱..

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道..

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「..

被捕時還霸氣戴著　連千毅拿下金..

剛結婚就偷情！她1招戳破老公1..

連千毅之亂3天　起因竟是「超級..

傳播妹愛上「嘉義謝霆鋒」　蘭潭..

連千毅貴人是他！　20歲擁千萬..

與友喝酒起口角　竟持刀刺對方頸

即／板橋車禍　女騎士頭部重創亡

連千毅背後超硬底老大曝光！

國小男師猛追人妻！進摩鐵數度瘋..

「大仁哥」起底！直播生意差想靠..

更多熱門

相關新聞

他狂刺女友後「Facetime給女友爸」冷問：怎處理

美國佛羅里達州一戶人家，日前發生一起駭人的兇殺案。一名30歲的男子克拉克（DeAngelo Clark）和女友起了口角，克拉克一氣之下拿刀狂刺女友後，發現女友斷氣，竟打視訊電話給女友父親詢問「現在要怎麼處理你女兒」讓死者父親相當崩潰，立刻報警求救。

「把你心情弄好一點」色運將猥褻判刑定讞

一家人到海灘木屋度假　隔天老婆一屍兩命

偷拍聽障女網友裸照　判7年半定讞

惡鄰嗆「看三小」再刺殺4刀　檢方竟無保飭回

關鍵字：

刺殺毒友兇嫌失手殺人重判

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4樓拋下

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃」傻眼回答曝

連千毅落難4天！天道盟爆「2準備動作」要出手

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道、竹聯爆復仇

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「任哥」成編號0024

被捕時還霸氣戴著　連千毅拿下金項鍊交給他

23歲男星爆為出道「偷錄知名女友約炮音檔」

剛結婚就偷情！她1招戳破老公10年謊言

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子肺部長異物

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面