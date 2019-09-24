永豐金提告吹哨者張晋源　金管會：這是2件事尊重司法調查

▲永豐金昨天指控吹哨者、永豐銀前總經理張晉源涉及背信，引發外界高度關注。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

永豐金與永豐銀行以背信罪提告吹哨者、永豐銀前總經理張晋源，金管會對此表示，根據金控內控規定，訂有吹哨者的保護機制，但出售美國子行案與當初張晋源所檢舉的案子並不是同一件事，同時也會尊重司法調查。

永豐金與永豐銀行昨天召開記者會，指控前銀行總經理張晋源，當初擔任出售子行美國遠東銀行專案負責人時，刻意隱匿實際出售資產的價值，確實造成公司股東的權益受損，違反金控法及銀行法，將以背信罪提告。

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張晋源隨後也提出5點聲明，美國遠東銀行的財報是經過董事會審議通過，財務資訊均充分揭露，金控跟銀行的董事對財務業務狀況都非常熟悉，所謂隱匿資訊的指控完全不實，並以「司法是對揭弊者最殘忍的報復」來回應永豐的提告。

外界傳言，張晋源原先是永豐銀三寶案的吹哨者，如今被永豐金與永豐銀提告背信罪，質疑是否挾怨報復。金管會銀行局官員強調，永豐金這次以出售美國子行案告張晉源背信罪，與他當初揭發的三寶案、鼎興案並不是同一個案子，且永豐也提起司法程序，這部分就尊重司法判決。

另據金控及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第34之2條規定，金融控股公司及銀行業對檢舉人應採取2項保護，首先是檢舉人的身分資料應予保密，不得洩漏足以識別其身分的資訊，再者是不得因所檢舉案件而對檢舉人予以解僱、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有的權益，或其他不利處分。

金管會銀行局官員指出，這次案子是銀行內部有些交易利益損害，因而主動提出司法程序，如今永豐金對張晋源提告，但因與他檢舉的案件無關，就目前來看並未違反吹哨者相關規定。