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真實孤兒怨！？6歲女童是成人假扮　養母反控：她想殺我們全家！

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▲▼家暴,性侵,女童,少女,暴力,受虐。（圖／CFP）

▲女子控訴，養女其實是成人女性所假扮。（圖／示意圖，非新聞當事人／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安納州一對夫妻被指控2013年棄養年僅9歲女兒，並把對方獨自1人留在美國，全家移居至加拿大，新聞傳出後飽受外界批評聲浪。養母卻對外堅稱，女兒其實是患有侏儒症的22歲成年女子，而且還發現對方一直對她們全家圖謀不軌，最後才會忍痛離開對方，恐怖故事宛如電影《孤兒怨》情節。

45歲養母巴尼特(Kristine Barnett) 近來接受DailyMailTV的獨家採訪反駁，來自烏克蘭的養女格蕾絲(Natalia Grace)是一名有精神病症的成年人，對方因為患有侏儒症身形較為矮小，所以假扮成6歲女童，2010年他們收養時完全不知道真相，「媒體把我描繪成一個虐待兒童的人，但這個故事裡根本沒有兒童。」

巴尼特控訴，格蕾絲是一名成年女子，不但有月經，還有成人的牙齒，並且多年來一直對他們全家圖謀不軌，「她深夜時會站在我們床前，這樣根本就無法好好睡覺，後來我們乾脆把所有尖銳物品都藏起來」、「我曾經看過她在我的咖啡中添加漂白劑之類的化學藥品，我問她在幹嘛，她說我要毒死你。」

巴尼特近來與43歲前夫麥可(Michael Barnett)被當局指控惡意棄養，在2012年印第安納州遺囑認證法院的合法文件中，他們把女兒年齡改為22歲。巴尼特表示，因為女兒種種奇怪的行為，她帶對方去看了許多醫生，意外發現對方的真實年齡至少14歲，並且獲得多名醫生證實對方患有嚴重心理疾病，所以她才向當地法院申請更改女兒年齡。

巴尼特強調，因為格蕾絲是成人，所以為對方獨自租了一間公寓生活，「我幫她預付了一年租金，幫她買家具買生活用品，做了我所有該做的」。至於全家隔年便移居加拿大，從此再也沒見過格蕾絲的事情，她回應，「我沒有棄養任何人，我是去加拿大深造兒子的學業，這些指控絕對是毀滅不實的」。

這起案件之所以曝光，是因為格蕾絲2014年9月向警察報案自己被棄養，才驚動當局進行調查。巴尼特雖然堅稱養女是成人，然而當局根據2012年女童的健檢報告顯示，從她的骨骼發育來判斷，確實只有8歲，且前夫也曾在一次偵訊中坦承養女的確是未成年者，不過目前2人的律師仍然堅持無罪。2人18日被捕後，分別繳納5,500美元與5,000美元保證金獲釋。案件仍在審理中。

▼被當局控告棄養，女子向媒體反駁養女的確是成人。（圖／翻攝自Facebook／Kristine Barnett）

不想養了就騙11歲女兒是22歲　狠母帶全家搬去加拿大丟下她。（圖／翻攝自Facebook／Kristine Barnett）

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