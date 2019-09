真實孤兒怨！？6歲女童是成人假扮　養母反控：她想殺我們全家！

▲女子控訴,養女其實是成人女性所假扮。(圖/示意圖,非新聞當事人/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

美國印第安納州一對夫妻被指控2013年棄養年僅9歲女兒,並把對方獨自1人留在美國,全家移居至加拿大,新聞傳出後飽受外界批評聲浪。養母卻對外堅稱,女兒其實是患有侏儒症的22歲成年女子,而且還發現對方一直對她們全家圖謀不軌,最後才會忍痛離開對方,恐怖故事宛如電影《孤兒怨》情節。

45歲養母巴尼特(Kristine Barnett) 近來接受DailyMailTV的獨家採訪反駁,來自烏克蘭的養女格蕾絲(Natalia Grace)是一名有精神病症的成年人,對方因為患有侏儒症身形較為矮小,所以假扮成6歲女童,2010年他們收養時完全不知道真相,「媒體把我描繪成一個虐待兒童的人,但這個故事裡根本沒有兒童。」

巴尼特控訴,格蕾絲是一名成年女子,不但有月經,還有成人的牙齒,並且多年來一直對他們全家圖謀不軌,「她深夜時會站在我們床前,這樣根本就無法好好睡覺,後來我們乾脆把所有尖銳物品都藏起來」、「我曾經看過她在我的咖啡中添加漂白劑之類的化學藥品,我問她在幹嘛,她說我要毒死你。」

巴尼特近來與43歲前夫麥可(Michael Barnett)被當局指控惡意棄養,在2012年印第安納州遺囑認證法院的合法文件中,他們把女兒年齡改為22歲。巴尼特表示,因為女兒種種奇怪的行為,她帶對方去看了許多醫生,意外發現對方的真實年齡至少14歲,並且獲得多名醫生證實對方患有嚴重心理疾病,所以她才向當地法院申請更改女兒年齡。

巴尼特強調,因為格蕾絲是成人,所以為對方獨自租了一間公寓生活,「我幫她預付了一年租金,幫她買家具買生活用品,做了我所有該做的」。至於全家隔年便移居加拿大,從此再也沒見過格蕾絲的事情,她回應,「我沒有棄養任何人,我是去加拿大深造兒子的學業,這些指控絕對是毀滅不實的」。

這起案件之所以曝光,是因為格蕾絲2014年9月向警察報案自己被棄養,才驚動當局進行調查。巴尼特雖然堅稱養女是成人,然而當局根據2012年女童的健檢報告顯示,從她的骨骼發育來判斷,確實只有8歲,且前夫也曾在一次偵訊中坦承養女的確是未成年者,不過目前2人的律師仍然堅持無罪。2人18日被捕後,分別繳納5,500美元與5,000美元保證金獲釋。案件仍在審理中。

▼被當局控告棄養,女子向媒體反駁養女的確是成人。(圖/翻攝自Facebook/Kristine Barnett)

EXCLUSIVE: 'She tried to kill us!' Indiana mother who adopted 6-year-old Ukrainian girl with dwarfism has been charged with abandonment but claims her 'daughter' was found to be a 22-year old 'sociopath' masquerading as a childhttps://t.co/YtklYRfBBq