20輛吉普車抄近路要去泡湯　闖大安溪河床溯溪‧‧‧遭警攔全送辦

▲大湖分局警方將這20輛吉普車攔下，核對身分後也依違反水利法函送苗栗縣政府水利處裁罰。 （圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

將近20輛由網路號召而來的吉普車，22日傍晚擅自闖入大安溪河床，想要抄近路去泡溫泉，由於車隊聲勢浩大，引人側目，農委會林務局大安巡守隊通報，大湖警察分局象鼻、梅園、大安派出所會同保安警察第七總隊第五大隊約10分鐘後攔查到車隊，全案依違反水利法函送苗栗縣政府水利處裁罰。

警方表示，22日傍晚接獲民眾通報，稱有20輛吉普車擅自行駛河床；梅園所所長邱坤榮會同大安所警員賴建宗、象鼻所警員陳俞仲等人傍晚6點象鼻村大安溪河床梅象橋下游約50公尺處，設下攔查點，將這20名駕駛及車輛通通帶回經警局做筆錄。

▲吉普車隊溯溪而上，也會造成河床及自然生態上的破壞。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方詢問後指出，這吉普車隊一行人要到對面的野溪溫泉泡湯，因用走的要2天時間，但開車溯溪過去只要4個小時，因此網路上就有人號召走河床，沒想到竟有20輛吉普車表示有興趣，雖然彼此都不熟識，車隊還是浩浩蕩蕩沿著大安溪河床出發。

大湖分局說，大安溪河床一向都有不少吉普車族在此溯溪，因而破壞整個自然環境生態；同時也呼籲民眾，未經主管機關許可在指定通路外，車輛駛入河床違反水利法，希望民眾發揮守望相助精神，發現可疑人、車進入河床，請立即與警方聯絡，共同打擊不法。

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