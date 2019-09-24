未繫安全帶致死率超過20倍！熱銷車用配件是警方眼中「死神產品」





▲發生事故時，有沒有繫安全帶往往是造成傷亡的關鍵。（圖／達志示意圖）

記者陳以昇／新北報導

政府自2001年實施汽車駕駛人及前座乘客未繫安全帶，可處1500-6000元不等罰鍰，2011年增修條文後座也要繫上安全帶，但仍有不少駕駛短程移車或不適束縛感，乾脆不繫，仿間汽車百貨、購物網站更推出「靜音扣」，偽裝安全帶扣，騙過電腦讓車子不再發出警告聲，但這款「死神的產品」卻讓車禍致死率提高20倍。

▲購物網站販賣各大汽車廠牌靜音扣。（圖／翻攝自網路）

駕駛及乘坐汽車繫上安全帶已經是常識，但自政府頒令實施取締一般道路及快速道路、國道，駕駛及前後座乘客，未繫安全帶可處1500-6000元不等罰鍰，至今仍有不少民眾不願遵守，輕忽道路安全，於是就有廠商因應而出一項產品「靜音扣」。

「靜音扣」也有稱「消音扣」，偽裝安全帶扣，騙過電腦讓車子不再發出警告聲，最早在中國大陸發售，更成為熱銷產品之一，後來帶進台灣市場，更做出各大進口車廠牌標誌造型，吸引廠牌崇拜者購買，但這項產品卻已成為道路交通安全的最大隱憂。

根據警政署統計，駕駛或乘坐汽車未繫安全帶發生車禍致死人數有攀升的趨勢，105年有39人，106年47人、107年51人，108年1月到8月死亡人數34人，未繫安全帶致死率超過20倍。警方取締件數，106年及107年間均超過8萬多件，警方呼籲開罰只是手段，為行車安全請繫上安全帶。

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