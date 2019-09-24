影／學步車危險多！消基會抽檢「1件標示不合格」：易傷嬰兒頭、頸部

記者胡順惠／台北報導

俗稱「螃蟹車」的嬰兒學步車是許多家長都會購買的生活用品，但品質不佳、使用不當，都可能造成寶寶受傷，因此經濟部檢驗局與消費者文教基金會合作，上半年隨機購買10款學步車檢測，發現只有1件商品檢驗標識及中文標示不符規定。消基會提醒，國外期刊研究、小兒科醫師都指學步車有潛在危險性，頭部跟頸部易有受傷情形，建議家長盡量別用。

此次檢測標準包含，嬰幼兒學步車本體、所附玩具、標示三大部分，結果顯示品質項目全數符合規定，標示查核只有1件商品的「商品檢驗標識」及「中文標示」不符合規定。標檢局副組長邱美珠表示，標示不合格的廠牌有經過檢驗程序，只是漏標商品檢驗標識及型號有些微錯誤。

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▲嬰幼兒學步車存在許多安全危險。（圖／記者胡順惠攝，下同）

邱美珠提醒，學步車標示規定非常詳細，除了基礎資訊外，還必須在本體外以不易磨損的方式標示，例如勿於無成人狀況下使用、使用勿超過30分鐘、使用頻率不要過於頻繁、使用時確認嬰兒雙腳著地，且使用時機限定在無障礙、平坦地面使用，遠離樓梯、火源等危險區域，讓事故發生機率降至最低。

標檢局示範檢測過程，以孩童手指寬度為基準，學步車輪子與底盤間高度必須大於12毫米（1.2公分），以免孩童移動過程中夾傷手指。消基會董事長雷立芬表示，學步車間縫隙容易讓小朋友的手夾傷，家長一定要身邊陪同。

▲學步車輪子與底盤間高度必須大於12毫米。

雷立芬說，使用學步車時，家長要注意孩童腳部不能懸空、不能坐著超過30分鐘，移動前要先將孩童抱起來，還要審慎過濾商品標示，所幸國內截至目前為止並未接獲任何學步車消費爭議事件，顯現家長都有注意到相關危險性，但若有事故發生，一定要向主管機關主動通報，通報點我。

消基會秘書長吳榮達表示，嬰兒車確實有潛在危險性存在，坐太久或使用次數過高，對嬰兒發展都有一定影響，根據美國「小兒科期刊（Padiatrics）」研究指出，1990年至2014年間共有24萬件受傷情形，常見在頭部跟頸部，國內小兒科醫師也建議盡量別用學步車，應讓嬰孩用自然方式學走路，但目前要主管機關全面禁止不可能，只能呼籲並建立通報機制，家長也必須按照使用規則使用，避免嬰兒發展損傷。





▲嬰幼兒學步車存在許多安全危險。