近5成青年初次就業遭遇困難　勞動部攜手自強基金會鼓勵青年追夢

▲勞動部主任秘書陳明仁（後排右四）。（圖／自強基金會提供）

記者姚惠茹／台北報導

為了提供參與「雙軌訓練旗艦計畫」及「產學訓合作訓練」的大學新鮮人正確的職涯觀念及瞭解勞動法令規定， 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署攜手自強基金會，近日在苗栗藍鵲渡假莊園舉辦兩天一夜「未來，由我決定」產學計畫聯合迎新宿營活動，鼓勵青年追尋夢想。

根據勞動部「15-29歲青年勞工就業狀況調查」報告指出，近5成青年勞工第一次找工作時曾遭遇困難，其中以「經歷不足」占27.4%最高，其次是「不知道自己適合做哪方面工作」占27.3%，以及「技能不足」占16.5%。

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為縮減產學落差，勞動部致力推動各項產學合作計畫，透過「做中學、學中做」的訓練模式，協助青年從工作中探索未來職涯方向與累積專業技能，這兩項計畫推動至今已在全台培育超過數萬名優秀學生投入產業，訓後就業率更高達九成以上。

▲活動由臺北科技大學、龍華科技大學、健行科技大學及中華大學等四校產學計畫150位學生共同參與。（圖／自強基金會提供）

勞動部主任秘書陳明仁也親自到場與青年們，一同在夢想明信片寫下自己的職涯目標，並封存至「夢想郵筒」，等待4年後重啟，同時分享如何保障自身的勞動權益等問題，並強調勞動部於今年統合8個部會資源，推動「投資青年就業方案」，4年投入近95億元，提供產業趨勢、職涯規劃、技能訓練及就業服務等四大面向，希望依青年各階段需求，提供差異化服務。

產學迎新活動辦理至今已超過5年，為擴大成效，今年邀請臺北科技大學、龍華科技大學、健行科技大學及中華大學等四校產學計畫150位學生共同參與，活動中除安排職涯諮商與勞動法令與相關資源的認識外，還特別安排「青春talk秀－如果我是勞動部長」、「青春大聲說」、「BYE！性別刻板-一家之煮」及團隊激勵等活動，彼此討論對未來夢想的期待及如何克服青年就業障礙。