工程師夫情感叛逃！小三囂張嗆「外遇真相」喊：做太多下面痛痛的　正宮崩潰

▲一名趙姓女子介入他人家庭，還囂張傳訊給正宮嗆聲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名陳姓人夫透過透過工程師群組結識一名趙姓女子，天雷勾動地火，不顧已婚身分發展婚外情。趙女更傳訊息嗆正宮，囂張表示，「妳需要什麼？用過的保險套？」，氣得對方提告求償150萬元。法院發現，趙女曾傳訊給人夫「感覺做太多了下面痛痛的」，認定她破壞他人家庭，判應賠正宮50萬元。可上訴。

根據判決書，元配表示，自己2017年5月初和丈夫登記結婚，而丈夫透過工程師群組認識趙女，2人進而發展婚外情，趙女從2018年8月中旬開始，多次與丈夫發生性關係，同年12月底又用臉書或電子郵件傳訊息給她，「你想談談陳XX外遇的事嗎」、「你需要什麼？用過的保險套？」、「不知道你還需不需要證據但是我懷孕了」等語。

正宮指出，由於趙女寄了數封主旨為「陳XX外遇的真相」、「對不起，我懷了陳XX的孩子」的郵件到公司電子信箱，因此就連公司資管相關人員都知道丈夫外遇的事情。她忍不住指控，這些事情除了破壞她的婚姻幸福，也造成名譽受損，為此她身心飽受煎熬，進而罹患焦慮症，決定向趙女求償150萬元。

趙女未在言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀聲明或陳述。法院勘驗正宮提出的對話紀錄發現，趙女曾傳訊息「你回去之後我沒熊抱一陣子了」、「我更擔心你太太會不會知道」、「覺得自己去買驗孕棒有種很大人的感覺」、「感覺做太多了下面痛痛的了」。

法官認定，趙女明知陳男已有家室，仍逾越社會能容忍的普通朋友關係，侵害正宮的配偶權，判她應賠償正宮50萬元，全案仍可上訴。

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