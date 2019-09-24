　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「怎麼會分手」戳學妹情傷致落淚　嘴賤男遭學長揮刀割頸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德、游宗樺／新北報導

新北市一名鄭姓淡江大學生，24日凌晨與友人在淡水水源路租屋處聊天，鄭男借著酒意詢問陳姓學妹「之前怎麼會分手」，讓學妹梨花帶雨、潸然淚下，另名陳姓同學氣得拿出一把水果刀，劃傷鄭男頸部，頓時血流不止，所幸鄭男送醫後無生命危險，警方獲報到場後將陳男帶回，全案訊後依照殺人未遂罪嫌送辦。

跟據查證，22歲的鄭姓男子讀淡江大學二年級，23日10時許跟社團內的2男2女相約，5人一同到陳女淡水水源路的租屋處內飲酒聊天，酒過三巡後，陳男藉著酒意詢問屋主陳女「之前怎麼會分手？」想八卦別人的感情史，殊不知此舉卻觸動了陳女的情傷，陳女想到傷心處突然落淚啜泣。

▼警消獲報到場將受傷的鄭男送醫。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼陳姓淡大休學生深夜與朋友喝酒聊天，與人一言不合竟持水果刀割對方頸部。（圖／記者游宗樺攝）

眼見學妹遭人欺負，曾就讀淡江大學2個月後便持續休學至今的陳男看不下去，怒斥鄭男會不會聊天，看鄭男不聽勸阻仍然故我，陳男從包包裡面拿出一把20公分長的水果刀，朝鄭男頸部劃去，造成對方有一道7公分的刀傷，頓時血流如注，所幸送醫後並無大礙。

警方獲報到場後將呆坐在花圃外的陳男帶回偵辦，面對記者詢問不發一語，她供稱是因為自己平常喜歡吃水果，才會隨身攜帶水果刀，警方訊後依照殺人未遂罪嫌將他移送法辦。

▲▼陳姓淡大休學生深夜與朋友喝酒聊天，與人一言不合竟持水果刀割對方頸部。（圖／記者游宗樺攝）

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

計程車高速撞上違停遊覽車　運將卡在車中送醫不治

國中生娃娃機店野砲「42秒繳械」　警：PO網恐涉兒少法

大貨車停紅燈　三寶媽「鑽車前死角」想違規迴轉險遭輾斃

ET快訊
國內首見「超級傷寒」！　30歲男一天腹瀉19次
iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」
快訊／時力決議2020不自提總統人選　爭取國會席次最大化
連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」…背離11字鋼鐵幫規
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

為5000元刺死毒友…兇嫌辯一時失手　死者母：兒子沒了要重判

20輛吉普車抄近路要去泡湯　闖大安溪河床溯溪‧‧‧遭警攔全送辦

「深耕」5年早同化！　說話沒口音…逃逸移工「聊家鄉」露餡

大膽收賄黑板寫「100萬」食藥署官員護航藥廠二審判刑

未繫安全帶致死率超過20倍！熱銷車用配件是警方眼中「死神產品」

國中妹「背書包翹家」公園偷見小男友！朋友家壞壞2次　輔導主任一問嚇傻

小貨車國道桃園段成火球　30分鐘燒成廢鐵幸無人傷亡

開箱看膩了！來看開光！　嘉市勤務中心千手觀音秀內外勤裝備

亂丟垃圾真會被抓　竹縣警火力全開「一張取貨收據」也不放過

「怎麼會分手」戳學妹情傷致落淚　嘴賤男遭學長揮刀割頸

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

為5000元刺死毒友…兇嫌辯一時失手　死者母：兒子沒了要重判

20輛吉普車抄近路要去泡湯　闖大安溪河床溯溪‧‧‧遭警攔全送辦

「深耕」5年早同化！　說話沒口音…逃逸移工「聊家鄉」露餡

大膽收賄黑板寫「100萬」食藥署官員護航藥廠二審判刑

未繫安全帶致死率超過20倍！熱銷車用配件是警方眼中「死神產品」

國中妹「背書包翹家」公園偷見小男友！朋友家壞壞2次　輔導主任一問嚇傻

小貨車國道桃園段成火球　30分鐘燒成廢鐵幸無人傷亡

開箱看膩了！來看開光！　嘉市勤務中心千手觀音秀內外勤裝備

亂丟垃圾真會被抓　竹縣警火力全開「一張取貨收據」也不放過

「怎麼會分手」戳學妹情傷致落淚　嘴賤男遭學長揮刀割頸

八三夭日本泡湯放鬆...下秒「滿身刺青大哥」走進！　結局曝光超意外

為5000元刺死毒友…兇嫌辯一時失手　死者母：兒子沒了要重判

日職／王柏融下二軍　旅日第一年3轟、打擊率2成55作收

名醫建議K湯休2年再復出　浪花弟想念KD稱勇士還有5年高峰

每6秒賣一個！「教父級漢堡」熱銷25年　肯德基聯名神魔之塔

20輛吉普車抄近路要去泡湯　闖大安溪河床溯溪‧‧‧遭警攔全送辦

直播主連千毅藏身中和左岸　水岸美景、捷運交通房價4字頭

東北大餅超賺？台北哥一看「月薪喊10萬」　員工曝內幕...網：揉2天就逃了

貴州好好吃／「在地推薦」必吃特色美食！絲娃娃VS台灣潤餅大比拼

多次遭批黨政不分　蔡壁如：至少我現在沒有搞錯

社會熱門新聞

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃..

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱..

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道..

剛結婚就偷情！她1招戳破老公1..

被捕時還霸氣戴著　連千毅拿下金..

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「..

連千毅之亂3天　起因竟是「超級..

傳播妹愛上「嘉義謝霆鋒」　蘭潭..

連千毅貴人是他！　20歲擁千萬..

與友喝酒起口角　竟持刀刺對方頸

即／板橋車禍　女騎士頭部重創亡

連千毅背後超硬底老大曝光！

國小男師猛追人妻！進摩鐵數度瘋..

情侶帶嬰租屋！整間房沾血、床底..

更多熱門

相關新聞

不愛了就擺爛！分手「說不出口」星座Top5

當許多人發現自己已經不如一開始那般的深愛對方、甚至於是很明確知道已經不愛對方時，也不見得想要繼續持續感情下去，卻又就是無法斷然的分手，讓愛情就是這樣冷冷淡淡的下去，拖著拖著讓愛情變成了很雞肋的存在，一種「食之無味、棄之可惜」的情況，但到底是為什麼會讓有些星座的人做出這樣的選擇，或是根本就擺著不管任愛情順其自然呢？就讓我們一起來看看吧！

與友喝酒起口角　竟持刀刺對方頸

女友開條件「BMW＋一套房」才肯結婚　他崩潰

分手「想坐牢」　他搶劫女安慰：別怕

分手前的5大跡象

關鍵字：

分手淡水淡江大學揮刀割頸

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4樓拋下

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃」傻眼回答曝

連千毅落難4天！天道盟爆「2準備動作」要出手

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道、竹聯爆復仇

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

23歲男星爆為出道「偷錄知名女友約炮音檔」

剛結婚就偷情！她1招戳破老公10年謊言

被捕時還霸氣戴著　連千毅拿下金項鍊交給他

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「任哥」成編號0024

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子肺部長異物

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面