「怎麼會分手」戳學妹情傷致落淚　嘴賤男遭學長揮刀割頸

記者陳豐德、游宗樺／新北報導

新北市一名鄭姓淡江大學生，24日凌晨與友人在淡水水源路租屋處聊天，鄭男借著酒意詢問陳姓學妹「之前怎麼會分手」，讓學妹梨花帶雨、潸然淚下，另名陳姓同學氣得拿出一把水果刀，劃傷鄭男頸部，頓時血流不止，所幸鄭男送醫後無生命危險，警方獲報到場後將陳男帶回，全案訊後依照殺人未遂罪嫌送辦。

跟據查證，22歲的鄭姓男子讀淡江大學二年級，23日10時許跟社團內的2男2女相約，5人一同到陳女淡水水源路的租屋處內飲酒聊天，酒過三巡後，陳男藉著酒意詢問屋主陳女「之前怎麼會分手？」想八卦別人的感情史，殊不知此舉卻觸動了陳女的情傷，陳女想到傷心處突然落淚啜泣。

▼警消獲報到場將受傷的鄭男送醫。（圖／記者游宗樺攝）



眼見學妹遭人欺負，曾就讀淡江大學2個月後便持續休學至今的陳男看不下去，怒斥鄭男會不會聊天，看鄭男不聽勸阻仍然故我，陳男從包包裡面拿出一把20公分長的水果刀，朝鄭男頸部劃去，造成對方有一道7公分的刀傷，頓時血流如注，所幸送醫後並無大礙。

警方獲報到場後將呆坐在花圃外的陳男帶回偵辦，面對記者詢問不發一語，她供稱是因為自己平常喜歡吃水果，才會隨身攜帶水果刀，警方訊後依照殺人未遂罪嫌將他移送法辦。

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