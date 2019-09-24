亂丟垃圾真會被抓　竹縣警火力全開「一張取貨收據」也不放過

▲單憑一張超商網購取貨收據，竹東警成功追緝環保犯罪嫌犯。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東分局寶山分駐所員警19日巡邏時，發現寶山鄉環南路環南橋下遭人傾倒廢棄物，員警從中發現一張超商網購取貨收據，循線追查到涉嫌的黃姓男子，成功追緝到案。黃男到案後坦承隨手丟垃圾，全案由竹東分局函送地檢署偵辦。

▲新竹縣警局近日火力全開，強力打擊亂丟廢棄物的民眾或專業環保蟑螂。

竹東分局表示，19日寶山分駐所員警劉建軒、柯侑廷巡邏時，在寶山鄉環南路環南橋下發現家庭廢棄物，由於垃圾棄置於溪邊，影響自然生態甚鉅，可能汙染溪水品質，經由通報，竹東分局即刻啟動「檢警環聯盟機制」，結合新竹地檢署、寶山鄉清潔隊於現場會勘及採證，從傾倒之廢棄物留下之跡證著手調查。

該棄置地位處偏僻且無監視器位置，員警只能經由袋中垃圾逐一尋找線索，並找到袋內一張超商網購取貨單收據，員警循線查到黃姓男子曾前往超商取貨，再通知黃男到案說明，黃男也坦承不諱，全案由竹東分局函送地檢署偵辦。

竹東警分局呼籲，警員守護本縣青山綠水的決心不容置疑，透過各類查緝方式與高科技工具、技術的運用也不斷精進，不肖業者及民眾切勿心存僥倖以身試法。在現今公民環保意識抬頭的時代，也歡迎民眾勇於檢舉，共同守護本縣好山好水的環境品質。

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