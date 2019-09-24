南韓醫院火災2死47傷！　初步判定：濃煙直竄病房ICU

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記者詹雅婷／綜合報導

南韓京畿道金浦市（Gimpo）一間療養醫院今（24日）上午9時3分發生火災，已知2名長者死亡，另有47人受傷，但其中6人的狀況危急。目前所有患者已撤出醫院大樓，據悉起火點是在4樓的鍋爐房。

韓聯社報導，該間療養醫院位在一棟5層樓高的建物之中，主要樓層為3樓及4樓，有130名年長患者入住，其中有8人住在加護病房（ICU），但周二上午卻突然失火。

김포요양병원 화재 피해 컸던 이유는…"발화지점과 병실 가까워"https://t.co/eU8FXdXGWU



90대 노인 등 2명이 숨지고 36명이 다친 김포요양병원 화재는 최초 발화 지점으로 추정되는 4층 보일러실과 병실이 가까워 피해가 컸던 것으로 보입니다. pic.twitter.com/R4YHzsEbrE — 연합뉴스 (@yonhaptweet) September 24, 2019

根據京畿道消防部門的說法，截至當地時間中午12時，目前已確定2名加護病房患者不幸身亡，其中一名罹難者的年齡為90歲，另有47人吸入濃煙受傷，其中6人情況不樂觀。

金浦消防官員Won Joon-hee提到，4樓的鍋爐房濃煙疑似直接進入同一樓層的病房與加護病房，才會造成如此嚴重的傷亡。目前47名傷者已轉送至周邊11間醫療院所接受治療。

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