開箱看膩了！來看開光！　嘉市勤務中心千手觀音秀內外勤裝備

▲▼ 嘉市消防局勤務中心開箱文。（圖／嘉義市消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全球掀起真人開箱熱潮，消防隊員除打火、救災外，還有預防宣導，嘉義市消防局也跟風開箱，在粉絲團PO出「119的吶喊」之「消防宣導開箱文」，由所屬第二消防大隊東區分隊於嘉義大學林森校區拍攝消防宣傳短片，隊員葉宸劭擔任攝影及後製，拍攝出Firefighter Unboxing(消防員開箱)，不少民眾看完後紛紛表示，「很有創意」、「佛也發火，亂打119小隊長會森77⋯！！！」「開箱文真的看膩了！開光文讚讚讚！任務進來章魚腳都不夠用！！」、「金剛菩提」「 是怒目金剛的FU」。

▲▼ 嘉市消防局外勤人員開箱文。（圖／嘉義市消防局提供）

嘉市消防局先在臉書粉絲團PO出「119的吶喊」，內容述說119勤務中心不分晝夜地接聽民眾求救專線，更把勤務中心必備器具全部呈現，舉凡電視螢幕用來觀看新聞、緊急電話方便通報、電腦螢幕控管案件及滑鼠鍵盤等，詼諧有趣的照片呈現119勤務中心人員值班的真實面貌，引來不少民眾熱議。

▲▼ 最後由一位身穿消防一手拉瞄子的消防員作為收尾。（圖／嘉義市消防局提供）

整部影片內容短短8秒鐘，以空拍機拍攝相片，挑選23張相片以串連方式，呈現出連續畫面，影片開頭為一名未著裝之消防員置於中央，周邊零散著個人防護裝備(Personal Protective Equipment包含全套消防衣帽鞋、手套、頭套、空氣呼吸器、個人警示裝備及通訊裝備)，隨後各個裝備依序移動至消防員身邊，並立即著裝完成，影片最後消防員拿上瞄子，模擬前進動作，再搭配上輕鬆活潑的音效，使影片淺顯易懂，讓一般民眾能快速了解消防員的基本裝備。(影片網址: https://www.youtube.com/watch?v=VuXepOwsq0A)

▲▼ 嘉市消防局勤務中心呼籲民眾善用消防資源，有緊急狀況再撥119。（圖／嘉義市消防局提供）



市府消防局表示，消防人員面對多元的救災狀況，災害現場危險瞬息萬變，為確保救災人員之安全，確實著裝個人防護裝備是非常重要的，唯有先保護自己才能夠保護民眾，安全的執行各項搶救任務。

▲▼ 嘉義市消防局紅毛埤分隊大秀裝備。（圖／嘉義市消防局提供）