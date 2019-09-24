多元選修淪為「軍備競賽」？　教團呼籲不納入學習歷程檔案

▲國教行動聯盟擔憂未來大學考招新制，質疑多元選修、自主學習等準備不周，不能列核心參採項目。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學招聯會日前公布「學習歷程核心資料草案」後，引起許多高一學生及家長的憂慮，國教行動聯盟等家長團體今（24日）指出，大學許多校系組要看競賽、檢定、證照，這樣是否會助長軍備競賽？對於偏鄉或經濟弱勢的孩子更為不公。教團主張，競賽、檢定、證照、科展等必須為「各級教育主管機關主辦或認可」並明列，方能列為採計項目。

教團表示，因為學習歷程檔案和考招制度掛勾，現在許多高一家長擔心的問題包括，學校開的多元選修課不夠多元或選不上怎麼辦？自主學習計畫要如何做？學習歷程檔案要如何建置才能彰顯自己的興趣與性向？備審資料要如何比別人強？

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▲國教行動聯盟及中華民國全國家長協會、全國家長會長聯盟等團體今天開記者會，公布核心資料草案的統計資料，說明目前高一現場發生的狀況，並提出對學習歷程核心資料的修改建議。（圖／國教盟提供）

教團依據公布的「學習歷程核心資料草案」，進行了全國具代表性的43所大學(合計1318系組)統計分析，全部的校系組都要看自主學習計劃及執行成果，有34%的校系組採計社團、31%採計競賽、23%要看檢定及證照表現、13%看幹部經歷；在學科成績方面，85%的校系組看總成績，其他學科方面依序為國文、英文、數學、自然、社會等；在多元選修學群方面，18個學群都有或多或少的校系組採計，採計比例最高的為數理化學群，其次為資訊、工程、管理、文史哲、生命科學等。

關於自主學習，教團認為，對於高一生而言，對各領域都不太了解，要製作一份言之用物的自主學習計劃，確實是一種苛求；並使升學顧問及補習班有很大的操作空間；當學生依昂貴的計劃按表操課，自主學習的用意全消失，自主學習不自主。教育團體主張，在師資及學習條件準備好之前，自主學習計劃及執行成果不能列為核心參採項目。

在多元選修方面，教團表示，教育部要求各校以1.2-1.5的比例開設，新竹縣六家中學有7個班，開10門課已是上限，台北市北一女則開了34門課，涵蓋的學群數相對多很多。教育團體擔心，高比率的選修學群採計，使開不出課學校的學生、或運氣不好選不到課的學生權益受到損害。如果因為抽籤沒有抽到而不能選到想要修的課，怎可據以判斷學生沒有那方面的興趣或志向呢？

▲教團籲招聯會及教育部不要過於理想化，不要想利用難以做到公平的招生條件來引導學習，而成為「助長升學主義的幫兇」。（圖／記者林敬旻攝）

關於在校成績的採計，教團提醒，即使在一個學校內，老師打分數的方式都各有差異，各班的成績都未必能等值，何況是不同的學校呢？教育團體主張，在校成績可以參考，但不能標準量化計分，亦不能使用在校成績的學校排名做為比序依據。

教團依據統計指出，清華大學有62%的系組採計競賽表現，其次為中原大學及中央大學的61%。採計檢定、證照比例最高的大學則為屏東大學。教育團體擔心，如此高比例的校系組要看競賽、檢定、證照，是否會助長軍備競賽？

教團表示，義守大學有77%的系組看社團經驗，其次為元智大學、中原大學，如此高比率的社團幹部要求，將使高中生有更強的理由在社團活動中搶位子，適性的探索及引導將更為困難。是否會發生部份學校或老師依「目的性」安排學生的社團及幹部經驗的狀況？是否會成為變相的鼓勵做假？教育團體並從統計數字中看到，獸醫類及醫學類系組有66%要看社會服務的表現，教育團體憂心，採計社服會不會使服務功利化而變值？是否可能促使海外志工成為另一種軍備競賽？

▲招聯會強調，「學習歷程資料」以校內課程、活動為主，方便大學校系在參採評量的過程中，做整體性的衡平考量。（圖／記者林敬旻攝）

教團籲招聯會及教育部不要過於理想化，不要想利用難以做到公平的招生條件來引導學習，而成為「助長升學主義的幫兇」，要給孩子一個公平、公正、公開的升學進路，要讓孩子能安心學習，要培養學生紮實的基本學科知識與能力，打好基本功，方能因應未來環境及職場的變化。

對此，招聯會回應，8月底公布「大學參採學習歷程項目內容草案」是審查的重點、範圍不是評分參採的原則，不是門檻或必要條件。招聯會也解釋，「學習歷程資料」呈現出學生的志趣與性向，大學也一再對外說明的是，大學要看的是學習過程中所表現的積極態度，要申請校系的資料很多種，絕對不是每樣都要要具備，也並非某些項目沒有就會影響考生的校系申請。

招聯會強調，公布的是選才方向，「學習歷程資料」以校內課程、活動為主，大學是綜合評價不是逐項逐科的比序，學習歷程檔案中各校開課情形及資源可以做查詢，也方便大學校系在參採評量的過程中，做整體性的衡平考量，而非單以學科成績來判定學生是否適合就讀該學系，重質不重量，無關乎軍備競賽。

