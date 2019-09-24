安克參展世界超音波大會成果亮眼　「安克甲狀偵」在巴西取證

▲安克生醫參展WFUMB世界超音波大會。（圖／安克生醫提供）

記者姚惠茹／台北報導

美吾華懷特生技集團旗下的安克生醫（4188）今（24）日宣布，日前參加WFUMB世界超音波大會，研究成果獲大會接受論文發表，會展期間還與GE、PHILPS、HITACHI等國際大廠接洽，商談未來合作機會，成果豐碩。

安克生醫結合人工智慧(AI)與臨床診斷技術，全球展業進展順利，包含近期的巴西、西班牙，已累計與10多國完成代理經銷簽訂，8月獲得中國大陸100萬美元預付貨款，近期「安克甲狀偵」巴西獨家代理商也在當地順利取證，預期今年10月將可下單出貨，可望挹注營收。

請繼續往下閱讀...

根據醫策會MIC分析報告，安克生醫是唯一擁有AI深度學習專利技術的生技公司，同時在全球專利佈局完整，已取得43項專利，涵蓋歐、美、日、中及台灣等主要行銷策略發展區域，目前共有6項全球首創研發產品，已獲得4項美國FDA與歐盟CE Mark上市許可。

安克生醫與台大醫院外科部主治醫師何明志合作，以安克生醫的創新醫材「聲波散射組織成像平臺(AmCAD-US) 」進行肝纖維化的早期檢測，研究成果於今年9月WFUMB世界超音波醫學與生物學聯合大會，獲論文發表，並與台大醫院外科部主治醫師吳明勳合作，以「安克甲狀偵」針對濾泡性腫瘤細胞進行良惡性判讀，其研究成果也已獲ATA美國甲狀腺協會接受，將於10月底的芝加哥年會中發表。

安克生醫李伊俐總經理表示，為讓產品更具價值，並有助未來國際推廣，安克持續投入資源至國際臨床合作，以「安克甲狀偵」為例，目前已經與4國、共5家國際醫療院所合作，包含美國的波士頓醫學中心、南加州凱克醫院，英國謝菲爾德醫院，並在日本、印尼也陸續展開與當地指標醫院、權威醫師合作。