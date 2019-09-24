路人都在戴AirPods！他越看越驚「一副5K」不親民：有錢也不想買　網戰翻

▲原PO發現路上很多人都有戴AirPods。（示意圖／記者邱倢芯攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

自Apple推出無線耳機AirPods後，因其體積小且攜帶方便，所以受到眾多Apple用戶的喜愛。一名網友就發文表示，明明AirPods的價格一點都不親民，但感覺最近路上越來越多人戴，並說坐長途火車戴耳機還能理解，但應該要多聽外面聲音、感受外面環境，「一個耳機5290也太貴了吧？有錢也不會想買。」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起討論，「路上也太多人戴AirPods了吧」，文中表示，「有鑒於AirPods的價格跟實用性，尤其是價格完全不親民」，但最近發現路上的人越來越多人在戴，包括坐公車、走路、坐捷運、逛街時，都會看到有人戴著「很突兀的耳機」在路上。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲AirPods是蘋果出的無線耳機。（圖／Pixabay）

原PO說，如果坐長途火車時戴耳機還能理解，「不覺得現在神經病一堆，應該要聽個外面的聲音、感受一下外面環境嗎？」最後他也說，「最後題外話，一個耳機5290也太貴了吧？有錢也不會想買，路上的有錢人是不是很多？」

看到貼文後，有網友也覺得AirPods沒什麼好跟風，「我覺得這種的超沒安全感的XD還是有線的比較好」、「原來不是只有我覺得醜，很像塞迷你棉條在耳朵」、「應該是迷你蓮蓬頭才對」、「那個看起來隨時會飛走，很沒安全感」、「要抗噪根本不會去買airpods」、「一堆假貨。」

不過也有人大推，「跑步好用」、「嫌爛的真的有戴過嗎？我覺得很好用，音質很棒啊！講電話很方便」、「我就是還要聽到外面的聲音才戴airpods，而且走路的時候有bgm真的很爽」、「沒有線很方便啊」、「上次颱風我戴過，頭髮飛的跟瘋子一樣，但耳機很牢……有嚇到我」、「論實用性很高吧？光是講電話就屌打市面上某些知名的藍牙耳機了。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！