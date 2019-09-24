悠遊卡電子支付還在開發⋯柯文哲「6個月殲滅敵軍」挨批跳票　

▲北市議會交通委員會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲力推悠遊卡電子支付，5月時在議會強調悠遊卡已拿到電子支付的執照，半年內將大量推動悠遊卡電子支付，甚至發下豪語稱「6個月殲滅敵軍」。不過悠遊卡電子支付目前仍在發開階段，預計最快年底上線，國民黨北市議員徐弘庭24日在北市議會交通委員會質疑，「市長跳票？連上線都沒上線。」

由於柯文哲在5月29日接受質詢時宣示，給他6個月時間，保證殲滅敵軍，徐弘庭24日詢問，電子支付在11月29日以前究竟能不能上線？悠遊卡公司董事長兼總經理陳亭如回應，「正在非常努力系統開發、測試，希望今年底上線」，遭到徐質疑「所以市長跳票？6個月內全殲對手？結果連上線都沒上線。」

徐弘庭提醒，悠遊卡發展便利性是成功主因，電子支付走得太遠，不一定贏得了對手，他看到悠遊卡還要結合理財，申購基金保險，但他認為保險就頂多就是買YouBike，「誰會用悠遊卡買保險基金？這走得也太遠」。

徐弘庭直言，悠遊卡錯過黃金時段，核心支持者已在慢慢減少，因為第三方支付崛起，現在能做的是顧基本盤，「貿然往外走會加速死亡、死得更快」，因此他建議業務內、業務外投資要保守一點，貿然接觸已經發展很成熟的第三方支付市場，是非常危險，因為對手都在打行銷，街口、LINE打行銷後，用量、交易量都上來，悠遊卡拿什麼打行銷？拿市民的錢打行銷？這個model不太對。

陳亭如強調，「就是全力開發」，悠遊卡在2月拿到執照就開始設計系統，4、5月開始招標，時程非常趕，希望年底前上線，現在大概系統開發一半，預計10月做個測試，其他同業開發時程至少1年半到2年，已經用最快的速度的努力符合大家的期待。

對於柯文哲稱「6個月殲滅敵軍」，陳亭如說，「我個人的解讀，市長應該是說上線後六個月一定可以殲滅敵軍，這樣才合理嘛，畢竟我們正在開發」，上線後六個月殲滅敵軍是可以期待，這是市長說話的風格。

至於如何在眾多競業中突圍，陳亭如表示，悠遊卡是交通起家，將努力在交通場域的運用，不管是用來搭車、騎YouBike、坐計程車，甚至綁定未來不同的分享運具，或是停車，會聚焦在強項，不過交通支付還是主力。



陳亭如並指出，第二部分是小額消費，超商、超市是悠遊卡愛用場域，會逐步拓展通路，另外，包括商圈、夜市等過去悠遊卡機不方便進入的地方，也會積極拓展，「既有場域」與「挑戰場域」雙向並行。

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