華航10/2起票價變革！選位要加價「最高3720元」　再收No-Show罰金

▲華航10/2起實施新票價規範，選位要加價、No-Show要收罰金。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航24日在官網推出嶄新票價產品（Fare Family），旅客可自行依據每趟次的旅程需求，選擇包括行李額度、優選喜好座位、哩程累積標準等附加商品，自行搭配單點或套餐式的票價。其中，選位費最低要收10美金、最高120美金，另外若旅客未於班機起飛前取消訂位且未登機，在辦理更改機票或退票時也將收取「未登機費（No-Show費）」，新票價規範將於10月2日起實施。

華航表示，近期推出特色產品「精省Discount」、「樂活Basic」、「精緻 Standard」與「尊爵Flex」四款，旅客可依旅行經驗自行組合單點或套餐，選擇「機票效期延長」、「哩程累積優惠」、「行李額度變化」、「贈送機上WI-FI」、「優選喜好座位」等五大服務，打造彈性且專屬的個人化行程。

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▲10/2起華航選位要加價。（圖／翻攝華航官網）

新推出「優選喜好座位」服務，行前將喜愛座位事先預留，確保與同行親友一起同坐，無需向隅遺憾；旅客只需依據票價類別，以免費或支付少許費用，就可預先在華航官網、APP、客服中心或各地分公司票務櫃檯購買。華航也將保留部分座位（特選座位Extra Comfort Seat），開放於機場櫃檯或機上購買。

▲10/2起，華航有選位加價標準。（圖／翻攝華航官網，點圖可放大）

根據官網公告，經濟艙提供3種座位區塊選擇，分為特選座位（緊急逃生出口，有寬廣腿部空間）、舒適座位（前排座位）及標準座位（特選、舒適座位以外的座位），選位費依照短、長程收取10~120美元（新台幣約310元~3720元）。

另外，華航也將於10月2日起收取「未登機費（No-Show費）」，若旅客未於班機起飛前取消訂位且未登機，於更改機票或辦理退票時，將依各機票規定收取未登機費。

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