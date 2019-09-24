　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華航10/2起票價變革！選位要加價「最高3720元」　再收No-Show罰金

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼華航。（圖／華航提供）

▲華航10/2起實施新票價規範，選位要加價、No-Show要收罰金。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航24日在官網推出嶄新票價產品（Fare Family），旅客可自行依據每趟次的旅程需求，選擇包括行李額度、優選喜好座位、哩程累積標準等附加商品，自行搭配單點或套餐式的票價。其中，選位費最低要收10美金、最高120美金，另外若旅客未於班機起飛前取消訂位且未登機，在辦理更改機票或退票時也將收取「未登機費（No-Show費）」，新票價規範將於10月2日起實施。

華航表示，近期推出特色產品「精省Discount」、「樂活Basic」、「精緻 Standard」與「尊爵Flex」四款，旅客可依旅行經驗自行組合單點或套餐，選擇「機票效期延長」、「哩程累積優惠」、「行李額度變化」、「贈送機上WI-FI」、「優選喜好座位」等五大服務，打造彈性且專屬的個人化行程。

請繼續往下閱讀...

▲▼10/2起華航選位要加價。（圖／翻攝華航官網）

▲10/2起華航選位要加價。（圖／翻攝華航官網）

新推出「優選喜好座位」服務，行前將喜愛座位事先預留，確保與同行親友一起同坐，無需向隅遺憾；旅客只需依據票價類別，以免費或支付少許費用，就可預先在華航官網、APP、客服中心或各地分公司票務櫃檯購買。華航也將保留部分座位（特選座位Extra Comfort Seat），開放於機場櫃檯或機上購買。

▲▼10/2起華航選位要加價。（圖／翻攝華航官網）

▲10/2起，華航有選位加價標準。（圖／翻攝華航官網，點圖可放大

根據官網公告，經濟艙提供3種座位區塊選擇，分為特選座位（緊急逃生出口，有寬廣腿部空間）、舒適座位（前排座位）及標準座位（特選、舒適座位以外的座位），選位費依照短、長程收取10~120美元（新台幣約310元~3720元）。

另外，華航也將於10月2日起收取「未登機費（No-Show費）」，若旅客未於班機起飛前取消訂位且未登機，於更改機票或辦理退票時，將依各機票規定收取未登機費。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
國內首見「超級傷寒」！　30歲男一天腹瀉19次
iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」
快訊／時力決議2020不自提總統人選　爭取國會席次最大化
連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」…背離11字鋼鐵幫規
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東北大餅超賺？台北哥一看「月薪喊10萬」　員工曝內幕...網：揉2天就逃了

民航局向國際發聲：缺台北飛航情報區訊息「ICAO是有缺漏的」

影／學步車危險多！消基會抽檢「1件標示不合格」：易傷嬰兒頭、頸部

多元選修淪為「軍備競賽」？　教團呼籲不納入學習歷程檔案

台灣設計展攝影比賽徵件　為「超級南」捕捉美麗鏡頭

華航10/2起票價變革！選位要加價「最高3720元」　再收No-Show罰金

看完《返校》進女廁…對眼方芮欣！一轉彎「滿牆查封條」　殷翠涵詭笑嚇尿

專啃硬質玉米！雲嘉地區秋行軍蟲增加　防檢局籲加強巡田

月休8天可排假比較好？　上班族精算後秒選「周休二日」：一年多7天假！

台灣「腦礦」大家搶！　馬英九出席「菁師獎」：好的教育是老師的貢獻

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

東北大餅超賺？台北哥一看「月薪喊10萬」　員工曝內幕...網：揉2天就逃了

民航局向國際發聲：缺台北飛航情報區訊息「ICAO是有缺漏的」

影／學步車危險多！消基會抽檢「1件標示不合格」：易傷嬰兒頭、頸部

多元選修淪為「軍備競賽」？　教團呼籲不納入學習歷程檔案

台灣設計展攝影比賽徵件　為「超級南」捕捉美麗鏡頭

華航10/2起票價變革！選位要加價「最高3720元」　再收No-Show罰金

看完《返校》進女廁…對眼方芮欣！一轉彎「滿牆查封條」　殷翠涵詭笑嚇尿

專啃硬質玉米！雲嘉地區秋行軍蟲增加　防檢局籲加強巡田

月休8天可排假比較好？　上班族精算後秒選「周休二日」：一年多7天假！

台灣「腦礦」大家搶！　馬英九出席「菁師獎」：好的教育是老師的貢獻

八三夭日本泡湯放鬆...下秒「滿身刺青大哥」走進！　結局曝光超意外

為5000元刺死毒友…兇嫌辯一時失手　死者母：兒子沒了要重判

日職／王柏融下二軍　旅日第一年3轟、打擊率2成55作收

名醫建議K湯休2年再復出　浪花弟想念KD稱勇士還有5年高峰

每6秒賣一個！「教父級漢堡」熱銷25年　肯德基聯名神魔之塔

20輛吉普車抄近路要去泡湯　闖大安溪河床溯溪‧‧‧遭警攔全送辦

直播主連千毅藏身中和左岸　水岸美景、捷運交通房價4字頭

東北大餅超賺？台北哥一看「月薪喊10萬」　員工曝內幕...網：揉2天就逃了

貴州好好吃／「在地推薦」必吃特色美食！絲娃娃VS台灣潤餅大比拼

多次遭批黨政不分　蔡壁如：至少我現在沒有搞錯

生活熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天..

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子..

女孩赴韓留學　半夜租屋處「密碼..

龍潭弟一人顧鍋貼店　她等20分..

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…..

買保護殼！網狂推犀牛盾、UAG..

好市多隱藏美食商品曝！螞蟻系網..

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊..

周四起變天！　吳德榮：未來有利..

4粗工出車禍集體消失　　台中師..

酒駕害死暖學弟！3年後報應來了

坐高鐵博愛座被長者嗆「很年輕啊..

「還沒睡？」孕婦房外半夜傳來媽..

每月收租千萬　土豪哥：人生on..

更多熱門

相關新聞

私菸案傳喚少將林國欽、「特勤郭雪芙」

台北地檢署偵辦國安私菸案，8月首波偵結起少校侍衛官吳宗憲、張恒嘉等13人，其他參與團購100條私菸的少將林國欽、有「特勤郭雪芙」之稱的張嘉玲等20多人，在23日一起被檢察官傳喚出庭，釐清買菸目的與經過後，全部請回，預計近期就會偵結。

總統專機上138條菸買主不明　一週內調查

塔巴撲日韓！22日航班異動懶人包

塔巴亂交通！21日航班異動看這篇

機師酒醉毆路人　停職賠錢求緩刑

關鍵字：

華航華航訂位費訂位費No-Show罰金

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4樓拋下

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃」傻眼回答曝

連千毅落難4天！天道盟爆「2準備動作」要出手

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道、竹聯爆復仇

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

23歲男星爆為出道「偷錄知名女友約炮音檔」

剛結婚就偷情！她1招戳破老公10年謊言

被捕時還霸氣戴著　連千毅拿下金項鍊交給他

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「任哥」成編號0024

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子肺部長異物

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面