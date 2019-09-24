跨海傳愛零距離　南紡購物中心贈車澎湖惠民啟智中心

▲財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人暨南紡購物中心董事長侯博明，捐贈全新9人座交通車，希望能夠提供澎湖慢飛天使更舒適的接駁服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

愛心及時雨！獲悉財團法人天主教澎湖教區附設惠民啟智中心，亟需交通車提供照護服務，9月24日財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人暨南紡購物中心董事長侯博明，前往澎湖捐贈一輛138萬元的全新9人座交通車，希望這部由基金會捐出的第20部車輛，能夠提供澎湖慢飛天使更舒適的接駁服務。

24日上午11時，澎湖縣私立財團法人天主教澎湖教區附設惠民啟智中心，舉辦「財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會交通車捐贈典禮」，開場由中心的慢飛天使先以打鼓表演炒熱氣氛，財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人暨南紡購物中心董事長侯博明，將交通車的鑰匙模型交予惠民啟智中心主教林吉男，林吉男則回贈感謝狀及貝殼藝術作品給侯博明，最後眾人合比「愛心」姿勢表示善心已傳遞到澎湖，象徵跨海傳愛的善舉圓滿落幕。

侯博明表示，感謝林吉男主教將交通車汰換的需求轉達給侯永都基金會，為讓遠在澎湖的身障朋友能受到安全的接送服務，侯永都基金會立即規劃該次活動，捐贈出一部138萬元的全新9人座交通車，同時也是基金會歷年來捐出的第20部車，希望未來這輛車能將滿滿的愛送達澎湖各個角落，祝福中心內的朋友都能平平安安回家。

林吉男表示，侯永都基金會關懷離島的身障朋友，因中心內接送學員的交通車車齡已超過十年，需要進行汰換方能提供安全服務，卻遇上經費短缺的問題，所幸侯永都基金會善盡企業責任，在獲知中心需求後便立即安排捐車事宜，今日中心全體師生共同為捐車儀式做愛的見證，希望透過企業的拋磚引玉，讓更多的愛心傳遞到外島。