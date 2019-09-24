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專啃硬質玉米！雲嘉地區秋行軍蟲增加　防檢局籲加強巡田

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▲▼秋行軍蟲入侵士林、北投，北市再添5例通報案。（圖／產發局提供）

▲雲嘉地區秋行軍蟲增加，防檢局籲加強巡田。（圖／產發局提供）

記者崔至雲／台北報導

「秋行軍蟲災害緊急應變小組」今（24日）表示，今年9月中旬為雲、嘉地區二期作硬質玉米種植期，近來秋行軍蟲性費洛蒙誘蟲器監測結果，雲嘉地區誘捕到的雄成蟲數明顯增加，且接獲雲林縣台西、麥寮、四湖等地區通報硬質玉米田區之秋行軍蟲幼蟲案件驟增，為控制疫情，避免其擴大危害，應變小組籲請農民加強田間巡查及防治。

應變小組進一步說明，雲、嘉、南等地區為國內二期作硬質玉米主要產區，申報轉(契)作種植面積及比率分別為847公頃(7%)、4,961公頃(41%)、6,190公頃(51%)。今年申報轉(契)作二期作硬質玉米於9月陸續栽種，玉米種植後14~20天易受秋行軍蟲啃食為害，近日已接獲多起雲林地區秋行軍蟲幼蟲通報案件，由於過去硬質玉米栽培採取粗放管理耕作，倘秋行軍蟲一旦危害植株，不做防治將嚴重影響生產質量。

請繼續往下閱讀...

▲▼金門高粱發現秋行軍蟲。（圖／金門縣政府提供）

▲秋行軍蟲。（圖／金門縣政府提供）

為協助地方政府做好秋行軍蟲防疫工作，應變小組已商請台灣大學、中興大學、嘉義大學及屏東科技大學等四校教學醫院，適時提供雲、嘉、南地區秋行軍蟲防疫工作之技術協助。

應變小組強調，為推動大糧倉計畫，提升國產雜糧自給率，依「對地綠色環境給付計畫」相關作業規定，申報轉(契)作硬質玉米及青割玉米，經現地勘查未符合經濟生產、田間管理不善或未予病蟲害防治，均視為不合格，當期作不予獎勵。而秋行軍蟲緊急防疫目前仍屬第二階段，硬質玉米一旦遭受秋行軍蟲為害必須採取強制施藥，在轄區農業改良場專家指導下，選擇防檢局公告的緊急防治藥劑及施藥方式進行防治，有關防治的藥劑與第一次施藥人力工資，由政府經費支應。籲請轉(契)作硬質玉米及其他秋行軍蟲高風險寄主作物之農民應持續配合秋行軍蟲緊急防治作業，加強田間巡查工作，及早發現，及早防治。

▲ 秋行軍蟲疫情肆虐全台 基隆淪陷首例入侵菜園。（圖／基隆市政府提供）

▲ 秋行軍蟲疫情肆虐全台。（圖／基隆市政府提供）

應變小組再次強調，為提升農民秋行軍蟲辨識、通報及自主管理能力，農委會所屬試驗場所及各地方政府正密集辦理秋行軍蟲宣導講習及田間巡查人員教育訓練，目前已辦理宣導講習共計84場次，6,382人次參與。

▲▼金門高粱發現秋行軍蟲。（圖／金門縣政府提供）

▲秋行軍蟲專啃硬質玉米，應變小組籲農民加強田間巡查及防治。（圖／金門縣政府提供）

另，截至9月23日止，全國各縣市均有秋行軍蟲通報確定案件計534件；成蟲確定案例567件。目前已完成銷毀81件(21.79公頃)，藥劑防治449件(1,661.68公頃)，其中金門藥劑防治案例即達277件（1,598.19公頃）。秋行軍蟲相關疫情資訊，每日更新於「秋行軍蟲專區」。
 

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