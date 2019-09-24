友通入股羅昇20.49％　逾30家關鍵零組件領導品牌代理權

▲友通資訊總經理蔡其南（右）。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

佳世達旗下工業電腦廠友通（2397）宣布，將投資4.6億元參與羅昇（8374）私募案，取得20.49％股權，藉此取得歐日台逾30家關鍵零組件領導品牌代理權。

友通掌握嵌入式應用的運算能力，結合羅昇在機電傳動設備的整合經驗，攜手搶攻製造業數位轉型商機。友通今（24）日股價漲0.49%，收82.3元；羅昇開盤鎖住，漲9.93%，以22.15元作收。

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智慧工廠是友通主力推廣的應用之一，透過向下游整合羅昇的機電與傳動設備，加上友通原有的運算產品優勢，逐步建立完整的解決方案。未來也將借助集團的力量，強化羅昇對歐日台高階OT（營運技術） 產品代理，結合佳世達旗下聚碩科技代理的歐美高階IT（資訊技術）品牌，以及友通在嵌入式應用的能量，加速擴大工廠智能方案的推廣，協助客戶數位轉型。

佳世達暨友通董事長陳其宏表示，在工業4.0的浪潮下，唯有高度軟硬整合的中大型服務商，才能滿足客戶整合5G、人工智慧物聯網AIoT與導入自動化OT的需求。集團旗下聚碩科技8月加入佳世達聯合艦隊，串聯全球頂尖的IT資訊技術，與艦隊新成員羅昇的合作則是補足OT關鍵零組件的硬體需求，透過IT與OT整合，結合資訊與光機電的專業人才，提供客戶數位轉型的完整服務。

友通資訊總經理蔡其南表示，羅昇深耕機電控制多年，代理歐日台逾30家知名OT品牌，在大中華地區有廣大的客戶群與30多個服務據點；友通則是工廠自動化的嵌入式應用專家，客戶遍佈歐美日市場。