　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

友通入股羅昇20.49％　逾30家關鍵零組件領導品牌代理權

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻(中)、佳世達智能方案事業群智慧製造事業處處長黃氣寶(左)、友通資訊總經理蔡其南（右）。（圖／業者提供）

▲友通資訊總經理蔡其南（右）。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

佳世達旗下工業電腦廠友通（2397）宣布，將投資4.6億元參與羅昇（8374）私募案，取得20.49％股權，藉此取得歐日台逾30家關鍵零組件領導品牌代理權。

友通掌握嵌入式應用的運算能力，結合羅昇在機電傳動設備的整合經驗，攜手搶攻製造業數位轉型商機。友通今（24）日股價漲0.49%，收82.3元；羅昇開盤鎖住，漲9.93%，以22.15元作收。

請繼續往下閱讀...

智慧工廠是友通主力推廣的應用之一，透過向下游整合羅昇的機電與傳動設備，加上友通原有的運算產品優勢，逐步建立完整的解決方案。未來也將借助集團的力量，強化羅昇對歐日台高階OT（營運技術） 產品代理，結合佳世達旗下聚碩科技代理的歐美高階IT（資訊技術）品牌，以及友通在嵌入式應用的能量，加速擴大工廠智能方案的推廣，協助客戶數位轉型。

佳世達暨友通董事長陳其宏表示，在工業4.0的浪潮下，唯有高度軟硬整合的中大型服務商，才能滿足客戶整合5G、人工智慧物聯網AIoT與導入自動化OT的需求。集團旗下聚碩科技8月加入佳世達聯合艦隊，串聯全球頂尖的IT資訊技術，與艦隊新成員羅昇的合作則是補足OT關鍵零組件的硬體需求，透過IT與OT整合，結合資訊與光機電的專業人才，提供客戶數位轉型的完整服務。

友通資訊總經理蔡其南表示，羅昇深耕機電控制多年，代理歐日台逾30家知名OT品牌，在大中華地區有廣大的客戶群與30多個服務據點；友通則是工廠自動化的嵌入式應用專家，客戶遍佈歐美日市場。

ET快訊
國內首見「超級傷寒」！　30歲男一天腹瀉19次
iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」
快訊／時力決議2020不自提總統人選　爭取國會席次最大化
連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」…背離11字鋼鐵幫規
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

永豐金提告吹哨者張晋源　金管會：這是2件事尊重司法調查

近5成青年初次就業遭遇困難　勞動部攜手自強基金會鼓勵青年追夢

安克參展世界超音波大會成果亮眼　「安克甲狀偵」在巴西取證

友通入股羅昇20.49％　逾30家關鍵零組件領導品牌代理權

台積電、鴻海收紅　台股收盤小跌1點守住10,900點

病媒蚊無所遁形　工研院AI助第一線防疫員揪登革熱孳生源

調研：未來3年內將會有六成資訊長採用一定程度的區塊鏈技術

勇鷹高教機國旗色塗裝吸睛　漢翔將釋出「國機國造」百億訂單

「看看別人怎麼買 」超吸睛　國泰智能投資新功能搶財富管理大餅

3成投資人愛「金雞母」收租又保值　北市中山區奪下店面交易最熱區

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

永豐金提告吹哨者張晋源　金管會：這是2件事尊重司法調查

近5成青年初次就業遭遇困難　勞動部攜手自強基金會鼓勵青年追夢

安克參展世界超音波大會成果亮眼　「安克甲狀偵」在巴西取證

友通入股羅昇20.49％　逾30家關鍵零組件領導品牌代理權

台積電、鴻海收紅　台股收盤小跌1點守住10,900點

病媒蚊無所遁形　工研院AI助第一線防疫員揪登革熱孳生源

調研：未來3年內將會有六成資訊長採用一定程度的區塊鏈技術

勇鷹高教機國旗色塗裝吸睛　漢翔將釋出「國機國造」百億訂單

「看看別人怎麼買 」超吸睛　國泰智能投資新功能搶財富管理大餅

3成投資人愛「金雞母」收租又保值　北市中山區奪下店面交易最熱區

日職／王柏融下二軍　旅日第一年3轟、打擊率2成55作收

名醫建議K湯休2年再復出　浪花弟想念KD稱勇士還有5年高峰

每6秒賣一個！「教父級漢堡」熱銷25年　肯德基聯名神魔之塔

20輛吉普車抄近路要去泡湯　闖大安溪河床溯溪‧‧‧遭警攔全送辦

直播主連千毅藏身中和左岸　水岸美景、捷運交通房價4字頭

東北大餅超賺？台北哥一看「月薪喊10萬」　員工曝內幕...網：揉2天就逃了

貴州好好吃／「在地推薦」必吃特色美食！絲娃娃VS台灣潤餅大比拼

多次遭批黨政不分　蔡壁如：至少我現在沒有搞錯

臉書砸312億元收購新創公司CTRL-Labs　開發大腦操控技術

「深耕」5年早同化！　說話沒口音…逃逸移工「聊家鄉」露餡

財經熱門新聞

歐元匯價創27個月以來新低　換..

日圓便宜了　專家教你聰明換匯

人民幣匯價再創新低　換新台幣5..

金馬澎有福了！長榮航旗下長汎推..

影／35%民眾認為買房地產最安..

華碩搶攻印度手遊市場   施崇..

南山風暴　鋼鐵教父被停職

德商來台投資141億拚風電　雲..

工研院無人機登上國際舞台　獲得..

勇鷹高教機國旗色塗裝吸睛　漢翔..

Line隨你填貼圖　半價優惠

美元匯價來到5月以來新低　換新..

盛弘聯手優盛簽定戰略協定　旗下..

私菸預繳款從台銀匯出670萬　..

更多熱門

相關新聞

研華8月營收48.2億元　四度創高

工業電腦龍頭廠研華（2395），今（9）日公布8月份合併營收為48.25億元，較去年同期成長8.96%，再創單月歷史新高，研華今年自3月以來，營收一直站在45億以上高檔，並分別於 3月、4月、6月單月營收陸續挑戰新高，加上8月，等於今年營收四度挑戰新高。

樺漢砸1.9億元併購歐洲系統商

研華攜手日本網路先機　提供一站式服務

工業電腦廠搶攻智慧製造商機　友通、其陽、明泰、維田各有佈局

事欣科要啟動併購　2020年能見度高

關鍵字：

友通佳士達羅昇工業電腦私募

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4樓拋下

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃」傻眼回答曝

連千毅落難4天！天道盟爆「2準備動作」要出手

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道、竹聯爆復仇

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

23歲男星爆為出道「偷錄知名女友約炮音檔」

剛結婚就偷情！她1招戳破老公10年謊言

被捕時還霸氣戴著　連千毅拿下金項鍊交給他

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「任哥」成編號0024

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子肺部長異物

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面