索羅門省長揭「親中派議員400萬賄賂」　背棄台灣就能拿錢他搖頭

▲外交部內索羅門群島國旗。（圖／記者季相儒攝）



記者丁維瑀／綜合報導

太平洋島國索羅門群島（Solomon Islands）16日宣布與我國斷交。索國馬萊塔省（Malaita）省長蘇達尼（Daniel Suidani）則證實，親中派議員試圖用100萬索幣（約新台幣400萬元）賄賂他，要求讓馬萊塔省支持轉與中國建交，但這個提議遭到他拒絕。

《索羅門星報》報導，一名熟知省政府的消息人士本周透露，索國執政黨團（DCGA）一名親中派國會議員以100萬索幣為甜頭，想讓蘇達尼支持與中國建交，「如果馬萊塔省支持中國，這筆錢會當成獎勵。」蘇達尼被問及相關問題時，他證實這個消息。

「若我做出支持政府轉變的聲明，他們承諾要給我錢。」蘇達尼表示，他想讓人民知道，他被對方以100萬索幣為條件賄賂，然而，為了人民以及他身為領導的正直，他拒絕這項提議。

蘇達尼說，他來到這個位置不是為了錢，不是為了個人利益，而是為了人民，「我來這裡，是為了做出讓我的省受益、進一步發展的決定，該省在過去40年缺乏重要發展。」

蘇達尼重申，馬萊塔省需要合適的領導人，他最不樂見的，就是執政黨團有人試圖賄賂，如果有領袖在做決定前收賄，那些結果並不一定最符合人民福祉。

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞選擇切斷與我國的外交關係。（圖／達志影像／美聯社）



「就像我之前說的，領導才是這個國家的問題，而不是資金與機會。」蘇達尼提到，要是他接受賄賂，他將成為自私的馬萊塔省人、金錢至上的領導人。如今他揭露醜聞，是為了讓人民看見警訊，「誰知道呢？近期支持總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）迎合中國的議員，是否得到這些或更多的錢？然後落入陷阱？」

報導指出，蘇達尼是唯一公開反對與台灣斷交的省長。他曾表示，馬萊塔省不支持轉與中國建交的舉動，但他期望看到政府高層的改變。