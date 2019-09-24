48年來首次！我國外交官員現身聯合國正式會議

▲川普23日在聯合國就宗教自由發表演說，駐紐約辦事處長徐儷文（右上方紅圈處）獲邀出席。（翻攝自外交部twitter）

圖文／鏡週刊

在我國友邦屢遭中國挖角之際，美國總統川普今天在聯合國發表演說，我國駐紐約辦事處長徐儷文罕見獲邀出席，這也是我國1971年退出聯合國以後，48年來首次有我國外交官員現身聯合國正式會議。

外交部隨後也在推特發文附上徐儷文出席會議的照片，並表示台灣作為一個自由開放的國家，也一直致力促進宗教自由。巧的是，照片中，徐儷文就坐在美方官員的後兩排，恰好與川普的長女伊凡卡同框。

川普在美東時間23日上午在紐約聯合國總部主持「全球呼籲保護宗教自由」（Global Call to Protect Religious Freedom）活動並發表主題演說，敦促國際社會採取具體行動捍衛宗教自由；而徐儷文與多國代表皆到場聆聽。

知情人士說，過去台灣慣例上只能在聯合國大會期間在場外辦理活動，這次徐儷文以官方身分獲邀入場參加川普主持的「全球呼籲保護宗教自由」活動，實屬罕見，也顯示在台灣接連失去2友邦後，美國特意對台傳達支持。



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