商場女廁手機偷拍太暗了「一道紅光洩底」　偷拍狼拘役30日

▲桃園市吳姓男子今年5月間潛入桃園區某商場女廁內，趁女子如廁以手機偷拍被報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子今年5月間潛入桃園區某家3C賣場女廁內等候，一名陳姓女子如廁時，驚覺廁所下方隔板出現紅光，有手機正對著她偷拍，陳女不動聲色立即用手機報警處理，員警趕抵時將吳男以妨害秘密現行犯當場逮捕；地院審理後依妨害秘密罪判處拘役30日，可易科罰金，考量吳沒有前科予以緩刑2年，一年內須支付國庫2萬元。

地院指出，24歲的吳幸男子於今年5月17日下午4時50分，佯裝是顧客進入桃園區復興路某家3C賣場閒逛，卻趁機潛入女廁內，一名陳姓女子如廁時，發現下方隔板有紅色亮光，仔細查看驚覺是一支手機正對著她攝影。

陳女不動聲色趕緊以手機報警求助，員警趕抵後當場將女廁隔壁吳姓男子逮捕到案，並起出偷拍用的手機一支作為證物，內有偷拍陳女如廁的影片。

案經檢方偵辦後依妨害秘密罪嫌聲請簡易判決處刑，地院考量吳男並無前科，吳男坦承犯行，係一時失慮所致，判處拘役30日，可易科罰金，緩刑2年；另斟酌係因法治觀念淡薄而誤觸法網，為避免再犯之虞，予被告一定負擔必要，判決日起一年內應向公庫支付2萬元，至於偷拍用之手機則宣告查扣。

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