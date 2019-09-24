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姪女、蛭女傻傻分不清！　南警攔阻「水蛭女」詐老翁養老金

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▲張姓老翁遇到「水蛭型女孩」詐騙手法，前往郵局臨櫃提領現金73萬元，被機警行員察覺有異，報請市警三分局海南所員警處理，保住血汗錢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲張姓老翁遇到「水蛭型女孩」詐騙手法，前往郵局臨櫃提領現金73萬元，被機警行員察覺有異，報請市警三分局海南所員警處理，保住血汗錢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名張姓老翁，從2018年11月起便接到一名不明女子常打電話來噓寒問暖，有時高達一天2至3次，張翁將該女收為「乾姪女」，卻不知遇上「水蛭型女孩」，該女謊稱要幫老翁繳費，張翁趕至郵局欲提領現金，行員察覺有異立即報請市警三分局海南所員警處理，員警及時阻詐，老翁幸運保住73萬血汗錢。

這名年近70歲的張姓老翁，單身膝下無子，於2019年9月23日收到「乾姪女」告知張翁有老人年金通知書，須辦理相關手續及繳73萬元的相關費用，老翁信以為真，即次下午3時至海佃路郵局提款，幸李姓女行員及薛姓男行員察覺有異，隨即通報三分局海南派出所員警處理。

▲張姓老翁遇到「水蛭型女孩」詐騙手法，前往郵局臨櫃提領現金73萬元，被機警行員察覺有異，報請市警三分局海南所員警處理，保住血汗錢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經副所長翁國洲及警員李育成到場後，發現此案有蹊蹺，便帶返所深入瞭解，終查出老翁與這名「乾姪女」關係，老翁原先不願相信被騙，在郵局先稱自己領錢要買家具，但又說不出到哪買家具，直到返所後，所內電視正巧撥放著台中一起相同詐騙案，員警立即要老翁看電視新聞，老翁看完沉思片刻後默認自己遭詐騙，順利攔阻老翁73萬養老金。

這名自稱陳姓的「乾蛭女」，靠著熱情噓寒問暖，專門哄騙單身老翁，為達詐騙手段十分用心，不僅一天問候2至3次，比家人還窩心，且聲音十分甜膩親切，惟一心想吸乾老翁的養老金，是當下最流行新詐騙手法「水蛭型女孩」，但法網恢恢、疏而不漏，終遭警方識破其犯行，成功阻止詐騙。

市警三分局對於行員及員警主動關懷機警反應，給予高度肯定，並提醒民眾，詐騙手法推陳出新、千奇百怪，務必小心判斷不要誤信誇大騙術，如發現可疑情事，請立即撥打110報警或165反詐騙專線，希望全民一起加入打撃犯罪，共同協助維護治安及防制詐騙，以淨化社會治安環境。

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