高雄市議會「準時下班」拍板定案！　藍綠議員吵成一團

▲高雄市議會預備會議決定議程，藍綠議員吵一團。（圖／翻攝高雄市議會）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議長許崑源20日召集各黨團總召舉行協商會議，經會議協商通過除部門業務質詢外，包括市長施政報告與質詢、市政總質詢等議程均最晚在下午6點30分就要散會，也就是時間一到議員就不能再發言。高雄市議會今(24日)上午預備會議決定議程，藍綠議員吵成一團，最後還是以33票表決通過維持原議。

高雄市議會今(24)日舉行第3屆第2次定期大會預備會議，針對日前黨團協商有關議程準時開會議題，藍綠議員全吵成一團，甚至都跑到議事台，高舉雙手，民進黨籍議員喊「捍衛職權」，國民黨籍議員也不甘示弱大喊「兩套標準」，讓預備會議主席陸淑美只能先喊休息五分鐘。

▲高雄市議會預備會議決定議程，藍綠議員吵一團。（圖／翻攝高雄市議會）

民進黨議員康裕成認為，9月26、27日市長施政報告與質詢議程如果採準時散會，時間恐不足66位議員每人質詢15分鐘，將影響議員問政權益，建議優先保障議員質詢權；市議員李喬如則質疑，準時散會是為市長韓國瑜護航；林智鴻議員擔憂韓市長可能在市政總質詢期間請假，如果市長施政報告與質詢準時散會，將嚴重影響議員質詢市長的職權

不過國民黨議員劉德林表示，在時空轉換下看到民進黨籍議員捍衛質詢權益，感到「昨是今非」的錯亂，104年民進黨議員修正市政質詢辦法，將總質詢時間大刪減15分鐘，這才是扼殺議員質詢權，他主張一切依議事規則召開會議。另外，議員曾俊傑指出，議會自民國73年至104年期間，每位議員總質詢時間均為60分鐘，但在康裕成擔任議長時期，為了前市長陳菊大幅縮減議員總質詢時間為45分鐘，這對以前的66位議員公平嗎？民進黨議員更在總統競選舉期，放棄質詢權益，多人改採書面質詢。

在兩邊議員「充分」表達表意見後，最後針對第2次定期大會議事日程表進行表決，還是以33票贊成通過議事日程表，每位議員市政總質詢、部門業務質詢均應包括質詢與答詢時間，時間屆滿不予延長，時間共為50分鐘。

▲直轄市六都各項質詢暨散會時間分析表。（圖／高雄市議會提供）

而高雄市長韓國瑜也表示「其實市議會的事情，市政府本來不宜多問、多表示意見，但是比較其他的五都，我想高雄市議會做這個決定，應該來講是跟其他五都不會太大的差異化，我想我們尊重市議會的決定」。