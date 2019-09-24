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狠瞪川普！16歲環保少女眼神超殺「別只談錢」　網讚：感受到怒火

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▲▼瑞典關注環保議題的16歲少女桑伯格（Greta Thunberg），在紐約出席聯合國氣候行動峰會。（圖／路透）

▲ 媒體捕捉到桑伯格的眼神彷彿要噴出怒火。（圖／路透）

實習記者許祐誠／綜合報導

聯合國氣候行動峰會（United Nations Climate Action Summi）23日於紐約開幕，瑞典16歲環保小鬥士桑伯格（Greta Thunberg ）在會議上痛罵各國領袖，「我們正處於一場大滅絕的開端，而你們談論的只是錢」震驚全場。只是在會議開始前，桑伯格意外對美國總統川普露出的「死亡之瞪」，卻成為本次峰會上的另類焦點。

根據BBC報導，川普原本預計缺席本次的氣候行動峰會，但令人意外的是，會議開始前，被維安人員擋在門外的桑伯格，原以為是大人物進場，還興奮地探頭四周，只是一見到進場的人物竟然是曾誓言退出《巴黎協議》的川普時，原本開心的表情瞬間垮掉，並露出死亡之瞪，立刻成為各國媒體的捕捉焦點。

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▲ 桑伯格被維安人員擋住，她原以為是某位大人物要來，結果是死不承認氣候變遷的川普進場，讓她很火大。（圖／路透）

桑伯格的意外插曲曝光後，立刻成為許多網友的討論焦點，「我感受到怒火」、「她的怒火快從眼睛噴出了」、「川普應該覺得背後很涼」、「格蕾塔怒瞪川普，讓我瞬間充滿能量，可以度過這個星期一」、「我很驚訝竟然沒有雷射光從她的眼睛射出」、「我能理解她的感受，他正是這個世界不需要的東西」、「我愛那位孩子」、「發自內心地喜歡她」、「他被提名諾貝爾和平獎，但橘色那位沒有」、「感覺她快出手打他了。」

也有網友質疑她在作秀，像是背後被操控的小木偶，「可憐的小木偶」、「不意外，她的家庭成員中有人是演員」、「快給她精神病藥」、「這位傳道人士受到綠色組織的操控....她的表情很大程度表現她的思想，她對所有不聽信末日宣言的人充滿仇恨」，但也有網友不認同這樣的想法，認為少女也可以有獨立思考能力，「如果你們生活在受氣候變遷迫害的地方，或許即可體會到她的感受」、「不是每個人都很容易被思想操控的。」

▼ 桑伯格演講時眼眶泛淚，情緒激動。（圖／路透）

▲▼瑞典關注環保議題的16歲少女桑伯格（Greta Thunberg），在紐約出席聯合國氣候行動峰會。（圖／路透）

桑伯格23日在會議上當著世界領袖的面前痛罵，過程中眼眶泛淚地表示，「我們正處於一場大滅絕的開端，而你們談論的只是錢，還有經濟永續增長的童話故事，你們好大膽。」並指責大人用空洞話語偷走年輕人的童年和，講完後先是一片沉默，接著迎來熱烈掌聲。

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