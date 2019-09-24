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「發燙嚴重+訊號差」陸首批iPhone 11用戶怨：以為買到暖暖包…關鍵原因揭曉

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▲上海直擊蘋果iPhone 11開賣！超狂果粉手機、手錶都要頂級的。（圖／記者洪聖壹攝）

▲大陸網友抱怨蘋果iPhone 11系列手機容易發燙且訊號不穩。（圖／記者洪聖壹攝）

記者朱世凱／綜合報導

蘋果新機iPhone 11系列於本（9）月20日上市，大陸首批用戶體驗評價近日出爐！多數人認為iPhone 11系列是史上最耐摔的型號，不過有部分使用者卻抱怨，手機在使用時容易發燙、發熱，造成耗電量加快；另外，訊號差也是影響體驗的問題，有使用者對此調侃說，「還以為買到的是一個暖手寶（暖暖包）呢！」

綜合陸媒報導，目前iPhone 11系列用戶大多反映的問題包含發熱量稍大、訊號不佳以及一些小瑕疵，並未出現嚴重的品質問題；達人分析，問題出在A13處理器上，就算沒有進行任何操作也容易發熱，玩遊戲時更會發燙，尤其是在備份以及啟動時較為嚴重。部分用戶吐槽，「感覺像是多了一個功能，這樣冬天就不用怕手冷了。」

▼iPhone 11。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 11直營店開賣。（圖／記者林敬旻攝）

蘋果發表會資料指出，A13晶片採用的是台積電升級版7奈米製程，採用電晶體數量為85億個，整體性能較上一代A12提高了20%，在同一個工藝水準、性能提升的情況下，發熱情況勢必加大；此外，iPhone 11系列採用雙層主機板設計，才會衍生散熱問題。

關於訊號不穩方面，由於iPhone 11採用英特爾（Intel）晶片，確實沒有高通（Qualcomm）晶片穩定，在地下室車庫等地方，訊號表現就不如華為等手機，不過對比iPhone XS來說已經有所提升。蘋果方面則透露，今（24）日將會發布iOS 13.1正式版，到時候會在新系統中解決用戶所反應的Bug。

台灣也有使用者在PTT討論區透露，自從iOS 13更新後就碰上許多「災情」，包含發熱、耗電、閃退、熱點斷線、提醒事項混亂或消失、無法抬起喚醒等，無奈地喊說「這次會不會太多問題？」過來人建議，或許直接升級到iOS 13.1會是不錯的選擇。

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