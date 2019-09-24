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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／黃國昌辦公室驚傳連環飆罵聲　助理咆哮官員「你給我站著」

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記者林銘翰／台北報導

時代力量立委黃國昌問政風格犀利，不論在立法院會或者各個委員會皆可看到其拍桌飆罵政府官員，對於朝野黨團也是毫不手軟。黃國昌國會辦公室24日中午傳出極大的飆罵聲，音量之大也震驚立法院中興大樓9樓各立委辦公室助理。根據流出音檔，可聽見該助理大聲咆哮「你給我站著、莫名其妙嘛」。

行政院長蘇貞昌24日針對中央政府總預算案赴立法院備詢，黃國昌批評政府力推新南向政策，但根據數據，對陸貿易不降反升，讓人質疑新南向成效。蘇貞昌則回應，新南向政策方向對，但如果效果沒有達到預期，會要求相關部會進一步檢討。

不料上午立法院會的質詢才剛結束，中午在立法院中興大樓9樓的辦公室就傳來爭吵聲。從流出的音檔可以聽出，該名助理不斷痛罵官員「你給我站著、莫名其妙嘛」、「沒過來之前，就在那邊站著」。

據了解，該名遭咆哮的官員為中油國會聯絡人，主因是中油並未按時交資料至黃國昌國會辦公室，但黃國昌辦公室對此事沒有回應。

黃國昌助理咆哮逐字：

助理：...你給我站著！莫名其妙嘛！
助理：...當眾講他們禮拜五的時候怎麼講的！
助理：沒有過來之前就在那邊給我站著！
官員：....（靜默聲）

超越藍綠，就靠她了

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 主計長朱澤民 財政部長蘇建榮 外交部長吳釗燮VS內政部長徐國勇 立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

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