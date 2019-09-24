陸貨幣政策穩定調控 易綱：不搞「大水漫灌」

▲大陸70週年國慶活動首場記者會。（圖／記者任以芳攝）



記者任以芳／北京報導

大陸慶祝70週年國慶活動，今天（24日）上午舉行第一場中外記者會，聚焦未來經濟發展情勢。由於大陸經濟近年有放緩，國家發改委副主任寧吉喆表示，「今年國內人民消費穩定，實際增長6.5%，國內生產總值（GDP）實際增長6.3%，居民消費的增長率快於經濟增長率。」大陸中國人民銀行行長易綱則表示，「貨幣政策將持續穩定調控，不搞大水漫灌。」

▲大陸70週年國慶活動首場記者會，中外媒體關注。（圖／記者任以芳攝）



首場中外記者會，由大陸國家發展和改革委員會副主任、大陸國家統計局局長寧吉喆，財政部部長劉昆，大陸中國人民銀行行長易綱，介紹大陸的經濟發展趨勢。大陸發改委副主任寧吉喆表示，「大陸經濟增長對世界經濟增長的貢獻率居世界首位，目前已成為世界經濟第二大國。1952-2018年，大陸GDP從679.1億元躍升至90.03萬億元，實際增長174倍，佔世界經濟的比重接近16％。人均GDP從119元提高到6.46萬元(單位：人民幣)，實際增長70倍。」

▲大陸發改委副主任寧吉喆（圖／翻攝 新華網）

不過，受到全球經濟大環境影響，中美貿易戰衝擊，近年大陸經濟出現疲軟態勢。面對彭博社記者提問，「儘管大陸消費增長速度非常快的，消費是經濟增長的重要動力，是否足夠快以平衡投資放緩的跡象？大陸政府打算做哪些措施推動和鼓勵消費的增長？」寧吉喆表示，「今年投資增速與去年同期相比，還是有上升。基礎設施投資，今年1-8月份的增速比1-7月份有回升。」

大陸上半年拉動經濟增長有三大要素，分別為投資需求、消費需求和外需中。寧吉喆說，消費是第一大動力，消費對於今年上半年大陸經濟保持在合理區間，發揮60%左右的拉動力，比投資高出40多個百分點。「促進消費部分，今年上半年居民收入與經濟增長保持基本同步，居民收入實際增長6.5%，GDP實際增長6.3%，實際上居民消費的增長率還是快於經濟增長率。」

▲大陸人民銀行行長易綱。（圖／翻攝 新華網）

關於貨幣政策是否調整，目前全球主要經濟體貨幣政策趨於寬鬆，大陸是否會跟進其他國家作法降息？大陸中國人民銀行行長易綱說，「大陸國內形勢和國際背景，我們認為大陸的貨幣政策應當保持定力，堅持穩健的取向。既要穩當前，也就是說要加強逆週期調節，保持我們的廣義貨幣M2和社會融資規模的增長速度和名義GDP的增長速度大體上相當、大體上匹配，堅決不搞「大水漫灌」。同時注意保持槓桿率的穩定，穩定整個社會的債務可持續的水平。