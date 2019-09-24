早產嬰屍塞住馬桶！車站廁所不通「浮出臍帶」冒血水　清潔工嚇壞

▲ 嬰屍塞住車站廁所馬桶，圖片經變色及馬賽克處理。（圖／翻攝自臉書／Atok Jai Runner）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞日前發生一起驚悚的案件，關丹中央巴士總站（Kuantan Sentral Bus Terminal）一間廁所內的馬桶水呈現怪異的血紅色，清潔人員原先以為是女性的經血，沒想到在卻在裡頭發現嬰兒的肚臍，才驚覺可能是嬰兒塞住了馬桶。

《馬來郵報》23日報導，現年54歲的計程車司機朱索（Wan Subhi Wan Jusoh）當天上午9時左右正和3名友人聊天時聽見清潔工大聲求助。這名女性清潔工當時喊道，「馬桶被血水堵住了！」只要按下沖水鈕，水就會溢出。

朱索說明，他們剛開始以為是有人丟了衛生棉，仔細查看後卻發現一條臍帶。其中一人以工具將臍帶取出，馬桶還是不通，才讓他們開始懷疑，可能有嬰兒在馬桶裡，趕緊報警。

據悉，案發的這間廁所自19日以來便因維修工程，暫時不開放民眾使用。關丹區警察局長阿里（Mohamad Noor Yusof Ali）事後證實，在廁所裡發現一具發育完全的早產兒屍體。

車站監視器影片顯示，一名身穿黑衣的女子當天清晨5時58分提著一個行李袋走進廁所，30分鐘後走出時已經換成一身馬來人傳統的古籠裝。阿里指出，女子被視為此案主要嫌犯，目前正在追查；嬰兒遺體也被送到醫院驗屍。